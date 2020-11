Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: γιατί “έκλεισε” η εστίαση - Τι ισχύει για τα σχολεία

Τους λόγους που αποφασίστηκε το "λουκέτο" στην εστίαση εξήγησε ο Νίκος Χαρδαλιάς ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς κατά την τακτική ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας για τον κορονοϊό.

Σε σχετική ερώτηση απάντησε ότι έγινε με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις προτάσεις της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων. «Τα κριτήρια είναι απόλυτα επιδημιολογικά και κάνουμε ότι προτείνουν οι επιστήμονες. Δεν γίνεται τίποτα διαφορετικό, από ότι ισχύει παγκόσμια. Έχουμε φτάσει σε μια φάση που πρέπει να πάρουμε πολύ σημαντικές αποφάσεις, που αφορούν το ζήτημα της εστίασης και των αθλητικών δραστηριοτήτων» είπε χαρακτηριστικά.

«Προφανώς η πλειοψηφία από τους ανθρώπους της εστίασης τήρησαν τα μέτρα, αλλά λίγοι που δεν τα τήρησαν έχουν την ευθύνη για πολλά προβλήματα. Φυσικά αυτό δεν αφορά μόνο τον χώρο της εστίασης», συμπλήρωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα σχολεία, τονίζοντας ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να παραμείνουν ανοιχτά. Παρουσίασε μάλιστα στοιχεία, βάσει των οποίων δεν τίθεται θέμα διασποράς του ιού μέσα στις σχολικές μονάδες. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι μόνο 73 σχολικές μονάδες και 621 τμήματα έχουν αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία τους λόγω κρουσμάτων, ποσοστά 0,52% και 0,75% του συνόλου της χώρας, αντίστοιχα, κάτι που, όπως είπε, δείχνει πως δεν υπάρχει διασπορά του ιού μεταξύ των μαθητών.

Όσον αφορά στα σχολεία της Θεσσαλονίκης και των Σερρών, είπε πως παραμένει ανοικτή η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τα Γυμνάσια, ενώ για τα Λύκεια προβλέπεται τηλεκπαίδευση. Ξεκαθάρισε όμως ότι δεν έκλεισαν λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης των σχολείων, αλλά γιατί επικράτησε το σκεπτικό ότι σε περιοχές με μεγάλη διασπορά «μπορεί ο ιός να μπει και στα σχολεία».

Ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι το σχέδιο που εφαρμόζεται είναι δυναμικό, καθώς εξελίσσεται σε κάθε φάση της πανδημίας. “Τα μέτρα σχετίζονται άμεσα με τα στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής” τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς. Αναφέρθηκε δε σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες, όπου από σήμερα η κυκλοφορία των πολιτών διεξάγεται μόνο με αποστολή sms.

Πρέπει να παίρνουμε άμεσα αποφάσεις για να μην φθάσουμε κι εμείς να θρηνούμε εκατόμβες θυμάτων, πρόσθεσε ο κ. Χαρδαλιάς, κάνοντας λόγο για ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο καλείται να πετύχει η χώρα τον επόμενο μήνα. “Δεν κουνάμε σε κανέναν το δάχτυλο” πρόσθεσε, τονίζοντας ότι όπου εφαρμόστηκαν τα μέτρα, τα αποτελέσματα ήταν καλά. Καταληκτικά, επανέλαβε πως το δεύτερο κύμα της πανδημίας εξελίσσεται «με γοργούς ρυθμούς και αντίστοιχα πρέπει να εξελιχθεί και η στρατηγική μας». «Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Ωστόσο, αν ενώσουμε τις δυνάμεις κι εφαρμόσουμε τα μέτρα των ειδικών, μπορούμε να τα καταφέρουμε» τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς.

Επίσης, δόθηκαν διευκρινίσεις για ορισμένα μέτρα που ισχύουν στις περιοχές που βρίσκονται στο "κόκκινο". Ειδικότερα:

Οι περιορισμοί επιβατών για ταξί και ΙΧ «προφανώς δεν ισχύουν σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης», όπου υπάρχει συνοδός.

Επίσης επιτρέπειται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και ακουστικών βαρυκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Στις δραστηριότητες που αναστέλλονται περιλαμβάνονται εκείνες της φυσικής ευεξίας.

Επίσης στις ανοιχτές αθλητικές εγκαταστάσεις που μπορούν να λειτουργούν περιλαμβάνονται και οι ιδιωτικές

Η διανομή κατ' οίκον εξακολουθεί να λειτουργεί.

Στη Θεσσαλονίκη και τις Σέρρες το take away και το drive through δεν επιτρέπονται. Επιτρέπεται μόνο το delivery.

