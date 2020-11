Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: ο ΑΝΤ1 στις ΗΠΑ για την κρίσιμη μάχη Τραμπ – Μπάιντεν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μαρία Σαράφογλου και ο Θανάσης Τσίτσας, μεταδίδουν τα τελευταία νέα για την αμφίρροπη μάχη, τα τελευταία γκάλοπ και την… απειλή επεισοδίων εάν δεν εκλεγεί ο Τραμπ.