Παναθηναϊκός: πέρασε με δυσκολία το εμπόδιο του Απόλλωνα Σμύρνης

Το «τριφύλλι» ευτύχησε να προηγηθεί από την «άσπρη βούλα» και έπαιξε… με τη φωτιά μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Έστω και δύσκολα ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Απόλλωνα Σμύρνης με 1-0 στο ΟΑΚΑ, στο εξ αναβολής παιχνίδι για τη 2η αγωνιστική της Super League, χάρις στο πέναλτι του Χατζηγιοβάνη στο 27ο λεπτό. Το «τριφύλλι» κατέκτησε το δεύτερο συνεχόμενο τρίποντό του κι αρχίζει να ανεβαίνει «σκαλοπάτια» στο βαθμολογικό πίνακα -μετά την κάκιστη εκκίνησή του- φτάνοντας την 7η θέση.

Οι «πράσινοι» (χωρίς τους τιμωρημένους Κουρμπέλη, Σάντσες και με τον Γιοάν Μολό δεξιό μπακ ως επιλογή... ανάγκης) δεν ξεκίνησαν καλά τον αγώνα, δεν έβγαλαν ένταση στο παιχνίδι τους και για μεγάλο διάστημα έδειχναν «εγκλωβισμένοι» στην εξαιρετική αμυντική τακτική του Απόλλωνα, ο οποίος έπαιζε συνεχώς με ντουμπλαρίσματα πάνω στους Καρλίτος, Μακέντα, που δεν είχαν ούτε... μέτρο για να κινηθούν ελεύθερα και να απειλήσουν.

Με ελάχιστες συνεργασίες και χαμηλό τέμπο, που εξυπηρετούσε απόλυτα τους «κυανόλευκους», οι «πράσινοι» δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν με ευκολία την περιοχή του Απόλλωνα.

Σε μία απ’ τις λιγοστές φορές που κυκλοφόρησαν καλά τη μπάλα οι γηπεδούχοι, ο Χατζηγιοβάνης «γέμισε» ωραία στην περιοχή, η μπάλα χτύπησε στο αριστερό χέρι του Μπούτσιτς και ο Κουμπαράκης έδειξε (με τη βοήθεια και του VAR) το σημείο του πέναλτι. Ο Χατζηγιοβάνης ανέλαβε την εκτέλεση και σημάδεψε σωστά, δίνοντας το προβάδισμα στους «πράσινους» σε ένα καθοριστικό σημείο του αγώνα.

Το γκολ δεν απελευθέρωσε τον Παναθηναϊκό, που δεν μπορούσε να κρατήσει τη μπάλα και κυρίως δεν έβρισκε χώρους για να διασπάσει τη διπλή αμυντική ζώνη των παικτών της «ελαφράς ταξιαρχίας».

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Απόλλων μπήκε στο γήπεδο με μεγαλύτερη ένταση, πίεσε ψηλά τον Παναθηναϊκό για να κλέψει μπάλες και να τον «χτυπήσει» στην κόντρα, όμως όσες φορές το κατάφερε, οι παίκτες του τα χαλούσαν στην τελική πάσα.

Την ίδια ώρα οι «πράσινοι» αδυνατούσαν να κρατήσουν τη μπάλα από τη μέση και μπροστά (παρά τις ατελείωτες... φωνές του Μπόλονι) και απειλούσαν μόνο με στατικές φάσεις και τις κεφαλιές των Σένκεφελντ και Καρλίτος που έφυγαν λίγο άουτ.

Στο τελευταίο τέταρτο, ο Παναθηναϊκός (που έχασε στο ενδιάμεσο με τραυματισμό στη μέση τον Πούγγουρα, τον οποίο αντικατέστησε ο 19χρονος Δημήτρης Καραγιάννης στο ντεμπούτο του με τα «πράσινα»), οπισθοχώρησε πολύ κι έπαιξε με τη... φωτιά, δίνοντας το δικαίωμα στον Απόλλωνα να διεκδικήσει ως το φινάλε την ισοπαλία.

Η αποβολή του Μολό στο 90ο λεπτό με 2η κίτρινη (για πολύ άτσαλο μαρκάρισμα) λίγο έλειψε να κοστίσει στους «πράσινους», καθώς στην εκτέλεση του φάουλ, ο Λισγάρας έπιασε την κεφαλιά που πέρασε ελάχιστα άουτ, με τον Παναθηναϊκό να κρατάει το 1-0 ως το τέλος.

Διαιτητής: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

Κίτρινες: Μολό, Διούδης - Μπούτσιτς, Ντομίνγκες, Λισγάρας, Τσιλούλης, Τσαμπούρης, Μπετινέλι

Αποβολές: Μολό (2η κίτρινη στο 90’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Λ. Μπόλονι): Διούδης, Μολό, Σένκεφελντ, Πούγγουρας (77’ λ.τρ. Καραγιάννης), Ζαγαρίτης, Χατζηγιοβάνης, Αλεξανδρόπουλος (58’ Σερπέζης), Μαουρίσιο, Σαβιέρ (77’ Βιγιαφάνιες), Καρλίτος, Μακέντα (73’ Αϊτόρ).

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Γ. Παράσχος): Βέρχουλστ, Ντομίνγκες, Λισγάρας, Μπούτσιτς, Τσαμπούρης, Φατιόν (74’ Κολ), Σλίβκα, Μπαξεβανίδης (81’ Λαγός), Μπετινέλι, Μ. Φερνάντες (46’ Ιωαννίδης), Τσιλούλης.