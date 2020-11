Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΜΕΘ: ανησυχητική η πληρότητα στην Ελλάδα - αναλυτικά τα ποσοστά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσες κλίνες ΜΕΘ έμειναν κενές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. «Η προσπάθεια είναι συνεχής, αλλά σίγουρα δεν είναι ανεξάντλητες οι δυνάμεις μας», τόνισε ο κ. Κοντοζαμάνης.

Σκληρή απάντηση έδωσε ο υφυπουργός Yγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης σε όσους αναφέρουν ότι μένουν ασθενείς με Covid-19 εκτός ΜΕΘ, κάνοντας λόγο για ψέματα, συκοφαντίες και προσβολή των επαγγελματιών Yγείας. «Θεωρώ αδιανόητο ότι υπάρχει κάποιος που ισχυρίζεται ότι μένουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ και όποιος το κάνει αυτό σίγουρα δεν έχει σχέση με το Σύστημα Υγείας και βεβαίως αυτά που διατυπώνει είναι ψέματα και συκοφαντίες. Μειώνει την προσπάθεια την οποία καταβάλλουμε όλοι και βεβαίως προσβάλλει τους γιατρούς, τους νοσηλευτές που αυτήν τη στιγμή δίνουν τη μάχη με την πανδημία», είπε ο κ. Κοντοζαμάνης κατά την ενημέρωση για την πορεία της επιδημίας.

Εξήγησε ότι η διασωλήνωση είναι μία ιατρική πράξη για την οποία αποφασίζει ο γιατρός, «δεν αποφασίζει η κυβέρνηση, ούτε το υπουργείο Υγείας. Ας αφήσουμε την ιατρική κοινότητα να κάνει τη δουλειά της», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κοντοζαμάνης έδωσε στοιχεία για την λειτουργία κλινών ΜΕΘ. Ειδικότερα:

Στην επικράτεια λειτουργούν 997 κλίνες, εκ των οποίων 696 είναι καλυμμένες. Αποκλειστικά για Covid-19 είναι διαθέσιμες 331 κλίνες, εκ των οποίων 209 είναι καλυμμένες και 122 κενές.

Στην Αττική σε σύνολο 359 κλινών ΜΕΘ, 292 είναι καλυμμένες. Αποκλειστικά για Covid-19 λειτουργούν 140 εκ των οποίων 99 είναι καλυμμένες και 41 κενές.

Στην Θεσσαλονίκη σε σύνολο 136 ΜΕΘ οι 92 είναι καλυμμένες. Αποκλειστικά για Covid-19 διατίθενται 83 εκ των οποίων οι 63 είναι καλυμμένες και οι 20 είναι κενές.

Το σύστημα υγείας αναδιατάσσει τις δυνάμεις του όπου υπάρχει ανάγκη, τόσο σε κλίνες νοσηλείας όσο και σε κλίνες ΜΕΘ, ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης. Ιδιαίτερη βαρύτητα, όπως είπε, αυτήν τη στιγμή δίνεται στη Θεσσαλονίκη όπου «το πρόβλημα είναι πιο οξύ» και έχουν αυξηθεί οι ΜΕΘ αποκλειστικά για Covid-19.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε, ενισχύεται το σύστημα με προσωπικό και με οικονομικούς πόρους. Επίσης , η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) είναι στη μάχη με 160 Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα, τα οποία υποδέχονται κόσμο, γίνεται αξιολόγηση των περιστατικών και διεξάγεται και διαγνωστικός έλεγχος για τον κορονοϊό, εφόσον χρειαστεί. «Η προσπάθεια είναι συνεχής, αλλά σίγουρα δεν είναι ανεξάντλητες οι δυνάμεις μας», τόνισε ο κ. Κοντοζαμάνης, προσθέτοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό να τηρηθούν τα μέτρα και να παραμείνουμε πιστοί στις οδηγίες που δίνονται έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις κρίσιμες στιγμές».