Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: νέα έκτακτη Σύνοδος Κορυφής

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συγκαλεί νέα τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την "απάντηση" της ΕΕ για τον κορονοϊό

Στις 19 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη τηλεδιάσκεψη των ηγετών των κρατών-μελών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, όπως αναφέρει ο εκπρόσωπος του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Όπως συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στη συνάντηση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συγκαλέσει νέα τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την "απάντηση" της ΕΕ για τον κορονοϊό, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 6 το απόγευμα» σημειώνει ο Μπαρεντ Λέιτς.