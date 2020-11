Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: ραγδαία αύξηση στον ημερήσιο αριθμό θανάτων

Ο πρόεδρος των ιατρικών συλλόγων Ιταλίας, δήλωσε «οι γιατροί φοβούνται ότι το δεύτερο αυτό κύμα μπορεί να αποδειχθεί τσουνάμι και να συμπαρασύρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Μεγάλη αύξηση του αριθμού νεκρών από κορονοϊό καταγράφεται στην Ιταλία το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Σήμερα έχασαν την ζωή τους 353 ασθενείς και διαγνώσθηκαν 28.244 θετικοί στον ιό. Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 182.287 διαγνωστικά τεστ. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών, από τις 6 Μαΐου μέχρι σήμερα.

Χθες τα περιστατικά ήταν 22.253 και 233 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο, επίσης, εισήχθησαν 203 ασθενείς σε μονάδες εντατικής θεραπείας, (συνολικά νοσηλεύονται σε αυτές 2.225 άνθρωποι) και άλλοι 1.2754 στους νοσοκομειακούς θαλάμους. Εκτός ΜΕΘ, στα νοσοκομεία της χώρας, βρίσκονται 21.114 πολίτες, με συμπτώματα της covid- 19.

Τα περισσότερα κρούσματα διαγνώσθηκαν και πάλι στην Λομβαρδία (6.804) ενώ ακολουθούν το Πεδεμόντιο, με πρωτεύουσα το Τορίνο (3.169), η Καμπανία με πρωτεύουσα την Νάπολη (2.971), η Τοσκάνη (2.336) και το Βένετο (2.298).

Αίσθηση, τέλος, προκάλεσε η παρέμβαση του προέδρου των Ιατρικών Συλλόγων Ιταλίας, Φιλίππο Ανέλι, ο οποίος, σε ανάρτησή του στο Facebook υπογράμμισε ότι «οι γιατροί φοβούνται ότι το δεύτερο αυτό κύμα μπορεί να αποδειχθεί τσουνάμι και να συμπαρασύρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας». Για τον λόγο αυτό -εξηγεί- «ζητούν από την κυβέρνηση Κόντε να υιοθετήσει πιο επιθετικά μέτρα».

Ο Φιλίππο Ανέλι προσθέτει ότι «τα νοσοκομεία γεμίζουν με ασθενείς με κορονοϊό, κάτι που δεν επιτρέπει να θεραπευθούν με τον πρέποντα τρόπο ασθενείς με άλλες παθήσεις». Προβλέπει, τέλος, ότι «αν αυτή η κατάσταση συνεχιστεί, μπορεί να γίνει μη διαχειρίσιμη».