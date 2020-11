Κόσμος

Επίθεση στη Βιέννη: μεσίστιες οι σημαίες στο κτίριο της Κομισιόν

Τη συμπαράστασή της στην Αυστρία και τη Γαλλία εκφράζει η Κομισιόν.



Της Μαρίας Αρώνη

συμπαράστασης στη Γαλλία και την Αυστρία. "Η Ευρώπη είναι στο πλευρό σας. Η μάχη κατά της τρομοκρατίας θα συνεχίσει να είναι προτεραιότητά μας. Είμαστε πιο δυνατοί από το μίσος και τον τρόμο" αναφέρει το tweet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μεσίστιες είναι οι σημαίες της ΕΕ έξω από το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, ως ένδειξη πένθους και. "Η Ευρώπη είναι στο πλευρό σας. Η μάχη κατά της τρομοκρατίας θα συνεχίσει να είναι προτεραιότητά μας. Είμαστε πιο δυνατοί από το μίσος και τον τρόμο" αναφέρει το tweet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.





Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης της Επιτροπής προς τα ΜΜΕ, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων στη Βιέννη. Η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς, προκειμένου να του εκφράσει την συμπαράσταση της Ευρώπης στο λαό της Αυστρίας. Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος της Επιτροπής ανέφερε: «Επικοινώνησα με τον Σεμπάστιαν Κουρτς και εξέφρασα τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στον αυστριακό λαό μετά την επίθεση στη Βιέννη από τρομοκράτες του Ισλαμικού Κράτους. Καταδικάζω απερίφραστα την ωμή επίθεση. Η ευρωπαϊκή οικογένεια βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της Αυστρίας. Θα πολεμήσουμε αδιάκοπα την τρομοκρατία, μαζί». Η ΕΕ «καταδικάζει απερίφραστα» τα τρομοκρατικά χτυπήματα στη Βιέννη, μια πράξη που περιγράφεται ως «δειλή» σε ένα tweet του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ. "Η Ευρώπη καταδικάζει απερίφραστα αυτήν τη δειλή πράξη που παραβιάζει τη ζωή και τις ανθρώπινες αξίες μας. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τον λαό της Βιέννης μετά την τρομερή επίθεση σήμερα το απόγευμα. Είμαστε στο πλευρό της Αυστρίας", γράφει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ χαρακτηρίζει τις «εππιθέσεις» ως «πράξεις δειλίας, βίας και μίσους». Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι αναφέρει στο tweeter: «Παντού στην ήπειρό μας, είμαστε ενωμένοι ενάντια στη βία και το μίσος». Από την πλευρά του, ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ τόνισε ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί ο αγώνας κατά του ισλαμικού κράτους. «Συγκλονισμένος από τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Αφγανιστάν και την Αυστρία. Υπενθύμιση ότι η τρομοκρατία επηρεάζει όλους και της σημασίας της συνέχισης της καταπολέμησης του ISIS. Τα συλλυπητήριά μου σε όλους αυτούς που επλήγησαν».