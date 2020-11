Κόσμος

Επίθεση στη Βιέννη: ο ISIS πίσω από το μακελειό - βίντεο του δράστη

Σε ένα βίντεο ο ένοπλος ορκίζεται πίστη στον αρχηγό της τζιχαντιστικής οργάνωσης. Συλλήψεις και στην Ελβετία. Συνεχίζονται οι έρευνες. Μια Γερμανία μεταξύ των θυμάτων.

Η τζιχαντιστική οργάνωση ISIS ανέλαβε σήμερα την ευθύνη για την επίθεση στη Βιέννη, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 4 άνθρωποι, σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε το πρακτορείο προπαγάνδας των τζιχαντιστών Amaq, η οποία αναρτήθηκε στο Telegram.

Η ανακοίνωση αποδίδει σε έναν «στρατιώτη του χαλιφάτου» τις επιθέσεις που διαπράχθηκαν κοντά σε μια συναγωγή και την κρατική Όπερα της αυστριακής πρωτεύουσας.

Σε ένα ξεχωριστό κείμενο, που συνοδεύεται από τη φωτογραφία ενός ένοπλου άνδρα με γένια, που ονομάζεται «Αμπού Νταγκνά αλ Αλμπάνι», το Amaq κάνει λόγο για «επίθεση με πυροβόλα όπλα που διέπραξε χθες (Δευτέρα) ένας μαχητής της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στην πόλη της Βιέννης».

Δημοσίευσε επίσης ένα σύντομο βίντεο, στο οποίο ο ένοπλος, μόνος του μπροστά στην κάμερα, ορκίζεται πίστη στον επίσημο αρχηγό της τζιχαντιστικής οργάνωσης Αμπού Ιμπραήμ αλ Χασέμι αλ Κουράσι.

Video of the Vienna born Albanian pledging allegiance to ISIS.pic.twitter.com/veZXpbdyoq

— Holborn Unplugged (@Holborn_Radio) November 3, 2020

Νωρίτερα ο αυστριακός υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νέχαμερ είχε κάνει γνωστό ότι ο δράστης της επίθεσης στη Βιέννη ήταν ένας 20χρονος άνδρας που είχε καταδικασθεί για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση. Ο άνδρας αυτός ήταν πολίτης της Αυστρίας και της Βόρειας Μακεδονίας, δήλωσε ο υπουργός μιλώντας στο αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων APA.

Ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης είχε φυλακισθεί αφού αποπειράθηκε να ταξιδέψει στην Συρία για να ενταχθεί στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, ανακοίνωσε η αυστριακή κυβέρνηση. Ο υπουργός Εσωτερικών Καρλ Νέχαμερ επιβεβαίωσε πληροφορία που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων APA ότι ο δράστης είχε καταδικασθεί σε φυλάκιση 22 μηνών τον Απρίλιο 2019. Τον Δεκέμβριο 2019 αποφυλακίσθηκε πρόωρα λόγω του νεαρού της ηλικίας του. Η αυστριακή αστυνομία έχει πραγματοποιήσει επιδρομές σε 15 κατοικίες και έχει θέσει υπό κράτηση άτομα που συνδέονται με τον ύποπτο, σύμφωνα με τον Νέχαμερ.

Η αυστριακή αστυνομία συνέλαβε συνολικά 14 άτομα συνδεόμενα με τον βασικό ύποπτο στην επίθεση της Βιέννης. Η ανάλυση των σκηνών της επίθεσης με βάση το οπτικό υλικό κινητών τηλεφώνων δεν παρέχει στοιχεία για την ύπαρξη και δεύτερου δράστη, ωστόσο ότι μένει ακόμη να αποκλεισθεί ότι υπήρξε και δεύτερος δράστης. Στην πρωινή συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Εσωτερικών είχε δηλώσει ότι τουλάχιστον ένας ακόμη δράστης διαφεύγει.

Στο μεταξύ, η αυστριακή κυβέρνηση κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος μετά την τρομοκρατική επίθεση. «Οι σκέψεις μας και η συμπόνια μας είναι με τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους σ' αυτές τις πολύ δύσκολες ώρες για τη δημοκρατία της Αυστρίας», δήλωσε ο Κουρτς πριν από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Το εθνικό πένθος θα διαρκέσει μέχρι την Πέμπτη, αποφάσισε η κυβέρνηση.

Συλλήψεις και στην Ελβετία

Δύο νεαροί Ελβετοί, ηλικίας 18 και 24 ετών, συνελήφθησαν σήμερα στο Βίντερτουρ, κοντά στη Ζυρίχη, στη βόρεια Ελβετία, στο πλαίσιο των ερευνών για την τζιχαντιστική επίθεση στη Βιέννη, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

«Από τις έρευνες της αστυνομίας κατέστη δυνατό να ταυτοποιηθούν οι Ελβετοί υπήκοοι, ηλικίας 18 και 24 ετών. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στο Βίντερτουρ το απόγευμα της Τρίτης, σε συντονισμό με τις αυστριακές αρχές», αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία τhου καντονιού της Ζυρίχης.

"Η πιθανή σχέση των δύο συλληφθέντων με τον φερόμενο δράστη των επιθέσεων είναι το αντικείμενο των ερευνών που είναι σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε.

Μια Γερμανίδα μεταξύ των θυμάτων

Μία Γερμανίδα βρισκεται μεταξύ των θυμάτων της χθεσινοβραδινής τρομοκρατικής επίθεσης στη Βιέννη, επιβεβαίωσε πριν από λίγη ώρα ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Χάικο Μάας, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του προς τους συγγενείς και τους φίλους της.

«Με τους ανθρώπους στη Βιέννη και σε ολόκληρη την Αυστρία μας συνδέει η θλίψη για τα θύματα, αλλά και η αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσουμε με όλη μας τη δύναμη τον φανατισμό και την τρομοκρατία», δήλωσε ο κ. Μάας και επανέλαβε ότι πρέπει να καταστεί απολύτως σαφές προς τους δράστες: «Δεν θα πετύχετε ποτέ να διασπάσετε την κοινωνία μας».