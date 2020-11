Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ροδόπη και Λάρισα απέχουν “ένα βήμα” από το καθολικό lockdown

Τρομάζει ο τριψήφιος αριθμός κρουσμάτων στις δυο περιοχές. Μαζικές δειγματοληψίες θα πραγματοποιηθούν αύριο από κλιμάκια του ΕΟΔΥ στην Κομοτηνή.

Εξαιρετικά ανησυχητικά ήταν σήμερα, τα νούμερα των κρουσμάτων κορονοϊού σε Λάρισα και Ροδόπη, που ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ.

Εκτός από τη Θεσσαλονίκη και την Αττική, που κατέγραψαν αμφότερες πάνω από 500 κρούσματα, μέσα σε 24 ώρες, η Λάρισα και η Ροδόπη ήταν οι μοναδικές περιοχές με τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων, 106 και 108 αντίστοιχα.

Μάλιστα, από αυτά τα κρούσματα, ελάχιστα είναι αυτά που αποδόθηκαν σε γνωστές συρροές, (4 στη Ροδόπη και 2 στη Λάρισα).

Συνέπεια αυτού είναι οι υγειονομικές αρχές των περιοχών αυτών, να έχουν τεθεί σε συναγερμό, καθώς το lockdown βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και του Υπουργείου Υγείας για μαζικές δειγματοληψίες COVID-19, προκειμένου να αποτυπωθεί η επιδημιολογική εικόνα περιοχών της χώρας, κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται αύριο, Τετάρτη 04 Νοεμβρίου 2020, στην Κομοτηνή, για να πραγματοποιήσουν μαζική δειγματοληψία στο κτήριο της Περιφέρειας Ροδόπης και την κεντρική πλατεία Κομοτηνής (πλατεία Ειρήνης), από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.