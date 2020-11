Αθλητικά

Επειγόντως στο χειρουργείο ο Μαραντόνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νοσηλεύεται σε κλινική της Λα Πλάτα με αρκετά προβλήματα και ενώ η κατάσταση του έδειχνε να βελτιώνεται, ήρθαν τα αποτελέσματα της αξονικής να τα ανατρέψουν όλα...

Τα αποτελέσματα της αξονικής τομογραφίας στην οποία υποβλήθηκε ο Ντιέγκο Μαραντόνα έδειξαν αιμάτωμα στο κεφάλι, με αποτέλεσμα η 10μελής ιατρική ομάδα που τον παρακολουθεί να εισηγηθεί άμεση χειρουργική επέμβαση, όπως αναφέρουν ΜΜΕ της Αργεντινής.

Ο «ζωντανός θρύλος» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αναμένεται να περάσει την πόρτα του χειρουργείου μέσα στις επόμενες ώρες, όπως ανέφερε σε τοπικά ΜΜΕ άνθρωπος που βρίσκεται κοντά στον Μαραντόνα και γνωρίζει την κατάσταση του.

Ο 60χρονος νοσηλεύεται από το βράδυ της Δευτέρας σε κλινική της Λα Πλάτα με προβλήματα αναιμίας, άγχους και κατάθλιψης και, ενώ η κατάσταση του έδειχνε να βελτιώνεται, ήρθαν τα αποτελέσματα της αξονικής να τα ανατρέψουν όλα...