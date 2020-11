Κοινωνία

Ένοπλη ληστεία με λεία “μαμούθ” - ενέδρα σε υπάλληλο βενζινάδικου

Πώς οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν μεγάλο χρηματικό ποσό και επιταγές.

Στο στόχαστρο ληστών μπήκε το πρωί ένας υπάλληλος πρατηρίου υγρών καυσίμων στο Κερατσίνι. Δύο ληστές έστησαν ενέδρα έξω από το σπίτι του και όταν εκείνος βγήκε από αυτό, τον ακινητοποίησαν και του άρπαξαν 90.000 ευρώ και επιταγές ύψους 400.000 ευρώ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο υπάλληλος του πρατηρίου είναι το «δεξί χέρι» του ιδιοκτήτη του βενζινάδικου όπου απασχολείται και για το λόγο αυτό είχε πάνω του τις εισπράξεις του πρατηρίου και τις επιταγές.

Οι δράστες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ασφάλειας, γνώριζαν ότι ο συγκεκριμένος άντρας κρατάει για λογαριασμό του ιδιοκτήτη της εισπράξεις και για το λόγο αυτό τον παρακολουθούσαν.

Ήξεραν το δρομολόγιο που ακολουθεί και του επιτέθηκαν το πρωί την ώρα που ήξεραν ότι θα βγει από το σπίτι του. Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

