Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κικίλιας: κι άλλα μέτρα στην Αττική, εάν…

Τι είπε ο Υπ. Υγείας για την πληρότητα στις ΜΕΘ, την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και ποια μέτρα εξετάζονται για τις μετακινήσεις και όχι μονο.

Ο Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στο STAR, αναφορικά με την Αττική, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι «τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή στην Αττική», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «είναι τόσο ύπουλος αυτός ο ιός, ασυμπτωματικός στους νέους ανθρώπους, μπορεί να κολλήσει οποιοσδήποτε αν δεν προσέξει. Εάν βλέπουμε να αλλάζουν ραγδαία τα επιδημιολογικά δεδομένα, εάν συνεχιστεί αυτή η τάση που βλέπω τις τελευταίες ημέρες, με τις υπερπολλαπλάσιες κατειλημμένες ΜΕΘ-COVID και την αύξηση του ρυθμού των κρουσμάτων, τότε ναι, βεβαίως θα παρθούν και άλλα μέτρα και στην Αττική.

«Πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η πραγματικότητα την οποία ζούμε σε μία πανδημία. Σήμερα το Βέλγιο, στο οποίο έχουν καταρρεύσει τα νοσοκομεία και οι εντατικές, στέλνει όσα περιστατικά μπορεί στη Γερμανία και οι γιατροί νοσηλεύουν ενώ είναι θετικοί στην COVID. Η Ολλανδία το ίδιο. Η Γαλλία έχει 50.000 κρούσματα την ημέρα. Η Αγγλία έχει να δηλώσει rapid test και να κάνει test από την 28η Οκτωβρίου. Η Καγκελάριος Μέρκελ βγήκε η ίδια δύο φορές σε διάγγελμα εντός 3 ημερών. Βλέπετε ότι η μία χώρα πίσω από την άλλη πηγαίνουν σε lockdown πλέον. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας για την Ευρώπη. Πρέπει όλοι να συναισθανθούν την κρισιμότητα των στιγμών», επεσήμανε ο Υπ. Υγείας.

Όπως συμπλήρωσε ο Βασίλης Κικίλιας, «ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με συναίσθηση ευθύνης, με τεκμηριωμένα επιστημονικά στοιχεία και με αντίληψη πάνω και πρώτα από όλα στην αξία της ανθρώπινης ζωής, εξήγησε πριν από λίγες ημέρες στο διάγγελμά του πόσο σημαντικά είναι αυτά τα οποία διακυβεύονται, πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε, τι σημαίνει να φοράμε μάσκα, να τηρούμε τους κανόνες και ότι προφανώς όλα τα συστήματα υγείας έχουν πεπερασμένες δυνατότητες».

«Βεβαίως έχουμε κάνει ένα ράλι τους τελευταίους μήνες. Έχουμε σχεδόν διπλασιάσει τις ΜΕΘ, έχουμε προσλάβει 7.000 υγειονομικούς, έχουμε εξελίξει τον τρόπο με τον οποίο τεστάρουμε, έχουμε 30 φορές παραπάνω τεστ, έχουμε rapid tests. Είδατε το έκτακτο σχέδιο το οποίο ήδη υλοποιήσαμε στη Θεσσαλονίκη. Από αύριο το πρωί μετακινείται και εγκαθίσταται μόνιμα στη Θεσσαλονίκη ο Πρόεδρος του ΕΚΑΠΥ–ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου και θα επιβλέψει ο ίδιος την κατάσταση εκεί»,. σημείωσε.

«Πρέπει να στηρίξουμε το Ε.Σ.Υ. με τη συμπεριφορά μας»

Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι «η πίεση που δέχονται οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και οι Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας πλέον στην Ελλάδα είναι πολύ μεγάλη και με ευσυνειδησία, αυταπάρνηση και ηρωισμό οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές, το παραϊατρικό προσωπικό επιτελούν ένα εξαιρετικό έργο και κάνουν το καθήκον τους. Για αυτό και λέω ξανά και ξανά ότι πρέπει να τους στηρίξουμε, να τους βοηθήσουμε και πρέπει με τη συμπεριφορά μας και τον τρόπο μας να μην επιβαρύνουμε ακόμα παραπάνω το Εθνικό Σύστημα Υγείας».

Προσέθεσε ότι «προφανώς υπάρχουν ακόμα εφεδρείες. Βεβαίως υπάρχουν Υγειονομικές Περιφέρειες οι οποίες πιέζονται λιγότερο αυτή τη στιγμή απ’ ότι, για παράδειγμα, η Θεσσαλονίκη. Όμως, βλέπετε ότι η κατάσταση βαίνει επιδεινούμενη και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αναλογιστούν όλοι».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο απαγόρευσης μετακινήσεων από την μία σε άλλη περιφερειακή ενότητα, απάντησε «Έχω την αίσθηση ότι θα ληφθεί μέριμνα πλέον και για αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω επίσης, ότι είναι φύσει αδύνατον να υπάρχει ένας αστυνομικός δίπλα σε κάθε πολίτη. Και εξακολουθώ να πιστεύω και αυτή τη στιγμή τη δύσκολη ώρα την οποία βιώνουμε, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας έχει συναίσθηση της κατάστασης, ότι δεν θέλει να κινδυνεύσουν οι ευπαθείς ομάδες».

«Ο κορονοϊός ουσιαστικά μας αφορά όλους, Είναι αδιανόητο αυτό το οποίο ακούω, από μία μικρή μερίδα των συμπολιτών μας, ότι δεν υπάρχει ιός. Ας έρθουν να δουν τη μάχη που δίνουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές μέσα στα νοσοκομεία μας για να καταλάβουν του λόγου του αληθές. Για μία ακόμα φορά κάνω έκκληση σε όλους, και δεν μιλάω μόνο για τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, όλοι παντού πρέπει να προσέχουμε. Και ζητώ από τους συμπολίτες μας, να συναισθανθούν την κρισιμότητα των στιγμών».