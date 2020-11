Κοινωνία

Κορονοϊός: κόντρα για τα μέσα μεταφοράς

Για ψέματα κατηγορεί την Κουμουνδούρου το Υπ. Μεταφορών. Τι απαντά η αξιωματική αντιπολίτευση. Τι λέει το ΚΙΝΑΛ.

Απαντώντας στα «πυρά» του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος και διά του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα ζητά εξηγήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Κώστας Καραμανλής κάνει λόγο για «6 ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ για τις αστικές συγκοινωνίες».

Σε ανακοινωση του Υπ. Μεταφορών αναφέρεται:

«Την ώρα που η χώρα προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια πρωτοφανή πανδημία που πλήττει όλον τον κόσμο, δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ διακινεί fake news και χοντροκομμένα ψέματα.



Ψέμα πρώτο: Ότι δήθεν τώρα τους έπιασε ο πόνος για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Η πραγματικότητα είναι ότι τόσα χρόνια στην κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε ούτε μία πρόσληψη στις αστικές συγκοινωνίες, δεν πήρε ούτε ένα νέο λεωφορείο και, παρόλο που ακρίβυνε τα εισιτήρια από 1,20 στο 1,40, διέλυσε τις αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.



Ψέμα δεύτερο: Ότι δήθεν κρατάμε λεωφορεία στα αμαξοστάσια, τα οποία θα μπορούσαν να βγουν στο δρόμο. Πετάνε και νούμερα στην τύχη, τη μια λένε 270, την άλλη 170, ούτε οι ίδιοι ξέρουν… Μα ποιος μπορεί να πιστέψει ότι θα κρατούσαμε έστω και ένα λεωφορείο που μπορεί να κυκλοφορήσει; Η πραγματικότητα είναι ότι, αντιθέτως, όλο αυτό το διάστημα καταφέραμε να αυξήσουμε τα λεωφορεία που κυκλοφορούν, από 850 που παραλάβαμε σε 1100. Κι αυτό έγινε με σκληρή δουλειά των άξιων τεχνικών της ΟΣΥ. Δυστυχώς πλέον έχουμε εξαντλήσει τις δυνατότητες ανάταξης του στόλου που υπήρχαν. Επειδή ο στόλος είναι πάρα πολύ παλιός, οχήματα 18 και 19 ετών μάς άφησε πίσω του ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι δεδομένο ότι κάθε τόσο κάποια πρέπει να πηγαίνουν για σέρβις και συντήρηση.

Αντίστοιχη εικόνα και στη Θεσσαλονίκη. Παραλάβαμε τον Αύγουστο του 2019, 235 λεωφορεία και σήμερα κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης 411. Δηλαδή, με την ανάταξη, το leasing και τη σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ, έχει ήδη αυξηθεί ο στόλος κατά 75%.



Ψέμα τρίτο: Ότι δήθεν η σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ και το leasing έχουν υψηλό κόστος. Ως κλασική λαϊκίστικη αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ δήθεν ανησυχεί για τα προβλήματα αλλά ταυτόχρονα αντιτίθεται σθεναρά σε κάθε λύση. Η πραγματικότητα είναι ότι σε μια επείγουσα κατάσταση, εφαρμόζουμε καινοτόμες λύσεις που φέρνουν ταχύτερα αποτελέσματα. Ενώνουμε δυνάμεις με τον ιδιωτικό τομέα. Κι αυτό όχι με υψηλότερο κόστος, αλλά με οικονομικό όφελος. Ενδεικτικά, στη σύμπραξη των ΚΤΕΛ με τον ΟΑΣΘ στη Θεσσαλονίκη, το κόστος έπεσε από 4 ευρώ/χλμ σε 1,42 ευρώ/χλμ. Ενώ το leasing έχει μισό κόστος από την αγορά κι επιπλέον συμπεριλαμβάνει κόστη ανταλλακτικών και συντήρησης.



Ψέμα τέταρτο: Ότι δήθεν έχουμε σταματήσει να αγοράζουμε ανταλλακτικά. Απαντάμε με στοιχεία: Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι το Μάρτιο του 2020 είχαν δαπανηθεί περίπου 5,7 εκ ευρώ σε ανταλλακτικά. Από το Μάρτιο μέχρι σήμερα, εν μέσω πανδημίας δηλαδή, δαπανήθηκαν σε ανταλλακτικά και αναλώσιμα περίπου 7 εκ ευρώ ακόμα.



Ψέμα πέμπτο: Ότι δήθεν η κυβέρνησή μας σταμάτησε το διαγωνισμό για προμήθεια λεωφορείων. Δεν τον ακύρωσε καμία κυβέρνηση και κανένας Υπουργός, αλλά η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών, γιατί έκρινε πως παραβίαζε ευθέως διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις αρχές του ελεύθερου ανταγωνισμού, περιλάμβανε προβληματικές τεχνικές προδιαγραφές και δημιουργούσε ερωτηματικά ως προς τη χρηματοδότησή του. Όλα αυτά, τα έκρινε η Ανεξάρτητη Αρχή. Συνεπώς τίποτα δεν ακύρωσε η κυβέρνησή μας.

Αντιθέτως, προχωράμε τη διαδικασία για προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια 1300 νέων λεωφορείων, φιλικών προς το περιβάλλον, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.



Ψέμα έκτο: Ότι δήθεν καθυστερούν οι προσλήψεις. Επί 4,5 χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε ούτε μία! Η πραγματικότητα είναι ότι η δική μας κυβέρνηση, με διαδικασίες fast track αλλά σύμφωνες με το ΑΣΕΠ, προχωρά σε 655 προσλήψεις στις ειδικότητες αιχμής, οδηγούς και τεχνικούς. Ενώ μέσω της σύμπραξης με τα ΚΤΕΛ προστίθενται και άλλοι 500 οδηγοί στο δυναμικό του ΟΑΣΑ.



Στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς πραγματοποιείται μια καθημερινή διαχείριση κρίσης. Προσπαθούμε να κάνουμε όσα δεν είχαν γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέρα με τη μέρα, τα δρομολόγια πυκνώνουν. Σίγουρα μένουν πολλά να γίνουν ακόμα. Όμως εφαρμόζουμε βήμα - βήμα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, σε 3 φάσεις: Ανάταξη – Ενίσχυση – Ανανέωση. Ευχαριστούμε όσους εργάζονται με φιλότιμο για την επιτυχία αυτής της κοινής προσπάθειας και τους πολίτες για την κατανόησή τους. Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, αφού δεν έκανε τίποτα θετικό για τις αστικές συγκοινωνίες ως κυβέρνηση, ας κρατήσει τουλάχιστον κάποια σοβαρότητα και υπευθυνότητα ως αντιπολίτευση…»

Παππάς – Γιαννούλης: Έξι αλήθειες για την ανεπάρκεια της Ν.Δ. στις αστικές συγκοινωνίες

Απαντώντας στο Υπ. Μεταφορών, ο Τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκου Παππά, και ο αναπληρωτής του, Χρήστος Γιαννούλης, αναφέρουν:

«Μετά την αρχική έκπληξη για το πολιτικό θράσος της κυβέρνησης, η οποία προχώρα σε ψευδείς και ανυπόστατες αναφορές και στρεβλώσεις της πραγματικότητας, αναρωτιόμαστε αν έχει απομείνει ψήγμα ευθύνης απέναντι στους πολίτες που δοκιμάζονται σε συνθήκες πανδημίας από την ανικανότητα και την αδιαφορία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΗ: Περισσεύει το θράσος όταν η Ν.Δ. κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ για τον εκσυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών, την ώρα που οι δικές της κυβερνήσεις (Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά) δεν είχαν προβλέψει, επί μία δεκαετία, ούτε ευρώ από το ΕΣΠΑ, για την προμήθεια νέων λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τολμάνε, επίσης, να αναφέρονται σε προσλήψεις, όταν οι ίδιοι με τα μνημόνια που υπέγραψαν έκλεισαν ερμητικά την πόρτα της ενίσχυσης των φορέων του δημοσίου με ανθρώπινο δυναμικό. Η προκήρυξη του διαγωνισμού για τα 750 νέα λεωφορεία, που ακυρώθηκε από πολιτικό γινάτι του κ. Καραμανλή, προέβλεπε υποχρέωση του αναδόχου για 12ετη συντήρηση και παροχή των ανταλλακτικών των οχημάτων. Μια επιλογή που άνοιγε οικονομικό χώρο (και) για την μείωση του εισιτηρίου, ως λογικό αποτέλεσμα της μείωσης του λειτουργικού κόστους.

ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο κ. Καραμανλής υποστηρίζουν ότι παρέλαβαν στην Αθήνα μόνο 850 λεωφορεία, αποκρύπτοντας ότι αυτός ο αριθμός αφορούσε τα θερινά δρομολόγια του 2019. Όπως προκύπτει από τα αδιάψευστα στοιχεία του συστήματος της τηλεματικής στην Αθήνα -πλην της θερινής περιόδου- καταγράφηκαν περίπου 1.500 μοναδικά στίγματα λεωφορείων και τρόλεϊ μέσα σε ένα έτος, κάτι που καταρρίπτει επίσης το επιχείρημα περί «850 οχημάτων». Η αναφορά σε μειωμένο αριθμό λεωφορείων βοηθά τη Ν.Δ.να δικαιολογήσει την παραχώρηση 60 αστικών γραμμών στα ΚΤΕΛ και τη (χρυσοπληρωμένη) μίσθωση 300 μεταχειρισμένων οχημάτων, την ώρα που υπάρχουν διαθέσιμα πάνω από 1.400 αστικά λεωφορεία και 350 τρόλεϊ στην Αθήνα. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, από τα 350-400 λεωφορεία που πραγματοποιούσαν δρομολόγια μέχρι το 2019, κατάφεραν να ρίξουν σε έναν χρόνο τον αριθμό τους στο μισό (περίπου 180 λεωφορεία). Τα 270 οχήματα βρίσκονται, όντως, ακινητοποιημένα στα αμαξοστάσια του ΟΣΥ στην Αθήνα. Οι εργαζόμενοι το ξέρουν, εμείς το διαπιστώσαμε σε πρόσφατη επίσκεψή μας. Ας το παραδεχθεί και ο κ. Καραμανλής, εκτός κι αν δεν το γνωρίζει καν.

ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΡΙΤΗ: Κεντρική πολιτική της Ν.Δ. είναι να παραδώσει μεγάλο μέρος του έργου των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης στα ΚΤΕΛ, τα οποία, ιδιαίτερα στην Αττική, είναι γνωστά για τις δυσλειτουργίες, την κακοδιαχείριση, τις μαύρες τρύπες και την ταλαιπωρία των πολιτών. Πριν κοστολογήσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες θα ήταν χρήσιμο να τις αξιολογούν ως ισότιμες. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία σε ενοικίαση leasing, το σέρβις και την προμήθεια ανταλλακτικών να την πληρώνει ο αγοραστής. Συμβαίνει στη σύμβαση του ΟΑΣΘ, όπου μόλις πριν από λίγες ημέρες αποφασίστηκε προμήθεια ανταλλακτικών για τα «νέα» λεωφορεία του ΟΑΣΘ. Αυτά που στερούνται παραθύρων και ασφαλούς αερισμού. Ενώ έχουν μία μόνο θύρα ανόδου και καθόδου.

ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ: Προφανώς και οι προμήθειες σε ανταλλακτικά ήταν αναντίστοιχες των αναγκών. Γεγονός που επιβεβαιώνουν και οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το εξώδικο που απέστειλαν οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ πριν από τρεις μήνες, όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ρητά πως «…ουδέν πράξατε για την αγορά ανταλλακτικών και επιδιόρθωση βλαβών των λεωφορείων για την ενίσχυση του στόλου του ΟΑΣΘ με τουλάχιστον 100 λεωφορεία»

ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΕΜΠΤΗ: Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο κ. Καραμανλής ακύρωσαν τον διαγωνισμό για την προμήθεια 750 σύγχρονων λεωφορείων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, επικαλούμενοι δύο τυπικές παρατηρήσεις, απολύτως συνηθισμένες σε τέτοιες διαδικασίες. Η Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών, την οποία επικαλείται η Ν.Δ., θεσπίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ γιατί με το προηγούμενο νομικό καθεστώς, τους διαγωνισμούς προκήρυσσαν οι ίδιοι οι φορείς με μία και μόνο επιτροπή να εποπτεύει όλα τα στάδια. Ξέρουμε ότι με την αλλαγή αυτή χαλάσαμε κάποιες «δουλειές» και επικερδείς «συνεργασίες». Ομως με την αλλαγή αυτή βάλαμε κανόνες διαφάνειας. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι επί Ν.Δ. έγινε απένταξη του έργου της προμήθειας 92 καινούργιων λεωφορείων για τον ΟΑΣΑ που θα χρηματοδοτούνταν μέσω του ΠΕΠ Αττικής, με αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΚΤΗ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που επί 16 μήνες δεν έκανε απολύτως τίποτα για τις αστικές συγκοινωνίες, μόλις την περασμένη Παρασκευή, όταν πλέον έφτασε ο κόμπος στο χτένι, αποφάσισε να προχωρήσει σε προκήρυξη 655 προσλήψεων οδηγών και τεχνικών. Εάν το είχε πράξει πολύ νωρίτερα, όπως την προτρέπαμε, πολύ περισσότερα λεωφορεία θα εξυπηρετούσαν τα δρομολόγια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επισημάνουμε, ακόμα, ότι χρειάζεται πολύ θράσος για να επικαλείται η Ν.Δ. τη σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ για ένταξη 500 οδηγών στο δυναμικό του ΟΑΣΑ. Οδηγών με χαμηλότερους μισθούς και χειρότερες εργασιακές συνθήκες σε σχέση με αυτές των εργαζομένων στον ΟΑΣΑ. Εκτός από τα εργασιακά δικαιώματα αυτών των οδηγών, υπάρχουν πολλές αμφιβολίες και για τα πρωτόκολλα υγιεινής και ασφαλείας που ακολουθούνται για τους ίδιους και τους επιβάτες. Φαίνεται πως η εργασιακή ζούγκλα είναι αυτό που προκρίνουν οι νεοφώτιστοι ή οι προερχόμενοι από μεγάλα τζάκια υπουργοί της ΝΔ.

Κλείνοντας, στο μόνο που θα συμφωνήσουμε με την ανακοίνωση-«μνημείο ανακρίβειας και ψεμάτων» του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι οι ευχαριστίες και ο σεβασμός προς τους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες, οι οποίοι, παρά το γεγονός ότι διοικούνται από ερασιτέχνες μάγους και ελλιποβαρείς πολιτικούς, εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό και μάχονται για καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες».

ΚΙΝΑΛ: επικίνδυνη η αδιαφορία της Κυβέρνησης

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, είχε την Τρίτη τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο Λεκανοπέδιο. Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν οι Κ. Σιορίκης και Λ. Σκούλος, πρόεδρος και γενικός γραμματέας του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, ο Απ. Ραυτόπουλος, πρόεδρος του σωματείου τεχνικών και εργαζομένων ΟΑΣΑ – ΟΣΥ, μέλος της διοίκησης της ΓΣΕΕ και ο Κ. Κουλούρης, γενικός γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του σωματείου τεχνικών και εργαζομένων ΟΑΣΑ – ΟΣΥ. Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν οι βουλευτές Χ. Γκόκας και Α. Πουλάς, καθώς και ο Γραμματέας του Τομέα Μεταφορών Κ. Κόκκορης.

Μετά τη συνάντηση, η Φώφη Γεννηματά έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η αδιαφορία της Κυβέρνησης για τον πολίτη γίνεται επικίνδυνη για τη ζωή και την υγεία του. Έξι μήνες αδράνεια, δεν έκανε απολύτως τίποτα για τον απαράδεκτο συνωστισμό στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις μας. 300 περίπου οχήματα παρέμεναν ακινητοποιημένα λόγω έλλειψης ανταλλακτικών και τεχνικών. Έπρεπε να φθάσουμε στο κόκκινο, για να προκηρύξουν στις 30/10 προσλήψεις οδηγών και τεχνικών. Επιτέλους οφείλουν να πάρουν αποτελεσματικά μέτρα τώρα. Να προμηθευτούν άμεσα ανταλλακτικά. Να γίνουν οι προσλήψεις οδηγών και τεχνικών με fast track διαδικασίες. Να προχωρήσει η ανανέωση του στόλου των οχημάτων. Μέχρι τότε να υπάρξει συντονισμός του ΟΑΣΑ με τις δημοτικές συγκοινωνίες και αστικές συγκοινωνίες της περιφέρειας ώστε να ενσωματωθούν προσωρινά στο σύστημα των αστικών συγκοινωνιών για να αντιμετωπισθεί ο συνωστισμός».