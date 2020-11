Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός - Σάμος: ανυψώθηκε κατά 18 - 25 εκατοστά το νησί (εικόνες)

Τι αναφέρουν οι επιστήμονες, παρουσιάζοντας και ντοκομέντα για τις διαπιστώσεις τους.

Εντυπωσιακή ανύψωση της Σάμου κατά 18-25 εκατοστά παρατηρήθηκε ύστερα από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στις 13:51 με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή 16 χλμ βόρεια βορειοδυτικά του νησιού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ερευνητικής ομάδας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελούμενη από τους καθηγητή Δρ. Ευθύμη Λέκκα, υποψ. Δρ. Σπυρίδωνα Μαυρούλη, υποψ. Δρ. Μαριλία Γώγου, υποψ. Δρ. Ιωάννα Τριαναταφύλλου, με τη συμμετοχή και του σεισμολόγου Δρος Γεράσιμου Παπαδόπουλου, από τα σημαντικότερα ευρήματα είναι η τεκτονική ανύψωση, που παρατηρήθηκε τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο τμήμα, δηλαδή στο ανερχόμενο τέμαχος του ρήγματος, που ενεργοποιήθηκε στο θαλάσσιο χώρο βόρεια του νησιού.

Η ερευνητική ομάδα πραγματοποίησε εκτεταμένη έρευνα πεδίου για το σεισμό της Σάμου, τις επιπτώσεις του στα κτίρια, τα συνοδά γεωδυναμικά φαινόμενα, το τσουνάμι και τις σημαντικές εδαφικές παραμορφώσεις.

Όπως σημειώνεται στο βόρειο μέρος η τεκτονική ανύψωση πιστοποιήθηκε σε παράκτιες θέσεις στο Καρλόβασι (Εικ. 1, 2, 3α, 3β), ενώ στο νότιο μέρος σε παράκτιες θέσεις στο Ποτοκάκι, στο Πυθαγόρειο και στην Ψιλή Άμμο (Εικ. 4, 5, 6).

Από το σύνολο των επιτόπιων παρατηρήσεων προκύπτει ότι η μόνιμη συνσεισμική ανύψωση του νησιού είναι της τάξης των 18-25 εκατοστών.

Επίσης, στην έρευνα σημειώνεται ότι, σημαντικές εδαφικές μεταβολές είναι και οι κατολισθήσεις, οι οποίες συνδέονται γεωδυναμικά με το υποθαλάσσιο σεισμικό ρήγμα με διεύθυνση Α-Δ και με κλίση προς Βορρά. Χαρακτηριστική περίπτωση, τονίζεται, είναι η κατολίσθηση στην παραλιακή θέση Αυλάκια με αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας (Εικ. 7). Επιπρόσθετες σημαντικές καταπτώσεις βράχων αναφέρθηκαν στον Κερκετέα στα νότια του Καρλοβασίου.

Η έρευνα συνεχίζεται και μια πιο πλήρης έκθεση θα δημοσιευτεί σύντομα στο Newsletter of Environmental, Disaster, and Crises Management Strategies, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Καταστροφών & Κρίσεων» του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ