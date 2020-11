Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: Καταγγελίες για μηνύματα αποτροπής σε ψηφοφόρους

Τι αναφέρει η Εισαγγελία, η οποιία ξεκίνησε επείγουσα έρευνα.

Η γενική εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς ανακοίνωσε απόψε ότι το γραφείο της ερευνά τις καταγγελίες ότι πολλοί άνθρωποι έλαβαν τηλεφωνικές κλήσεις από αυτοματοποιημένα συστήματα (robocall) που τους προέτρεπαν να μην ψηφίσουν σήμερα.

Η εισαγγελία, νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, είχε εκδώσει κλητεύσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τον εντοπισμό της πηγής αυτών των τηλεφωνημάτων που παραπληροφορούν τους πολίτες.

«Οι προσπάθειες να εμποδίσουν τους ψηφοφόρους να ασκήσουν το εκλογικό δικαίωμά τους είναι απογοητευτικές, ενοχλητικές, είναι λάθος. Επιπλέον, είναι παράνομο και δεν θα γίνει ανεκτό», ανέφερε η Τζέιμς στην ανακοίνωσή της.