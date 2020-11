Αθλητικά

Τσιτσιπάς: πρεμιέρα με... αποκλεισμό στο Παρίσι

Το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα έκανε ο νεαρός Έλληνας τενίστας.

Χειρότερη πρεμιέρα δεν θα μπορούσε να κάνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο Rolex Paris Masters. Στον πρώτο παιχνίδι του στη διοργάνωση, ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε στα τρία σετ (6-7/4, 7-6/6, 6-7/3) από τον Γάλλο Ιγκό Ιμπέρ (Νο 34 στον κόσμο) ύστερα από αγώνα «θρίλερ» και αποκλείστηκε πρόωρα από το τουρνουά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Στην πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο συνομήλικων αθλητών (22 ετών), νικητής αναδείχθηκε λοιπόν ο Ιμπέρ, που προκρίθηκε στους «16» της διοργάνωσης τουρνουά και παραμένει αήττητος από την προπερασμένη εβδομάδα στην Αμβέρσα, όπου και κατάκτησε τον δεύτερο τίτλο στην καριέρα του.

Ο αγώνας ήταν καθηλωτικός, καθώς ξεπέρασε σε διάρκεια τις τρεις ώρες, ενώ όλα τα σετ κρίθηκαν στο τάι μπρέικ σε ένα «τρελό» παιχνίδι, όπου ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με το «καλημέρα» 3-0 γκέιμς αλλά έχασε το πρώτο σετ, με τον Ιμπέρ να έχει τρία ματς πόιντς στο δεύτερο, αλλά τον αντίπαλό του να επιστρέφει από το 5-1 και να το κατακτά!

Όπως έδειξε κι απόψε, ο Έλληνας πρωταθλητής βρίσκεται σε μέτρια αγωνιστική κατάσταση κι αυτό εγείρει προβληματισμό, ενόψει της συμμετοχής του στο ATP Finals, στο οποίο θα πρέπει να υπερασπιστεί τον τίτλο του.