Αθλητικά

Champions League: “τρίποντο” της Μάντσεστερ Σίτι επί του Ολυμπιακού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το εμπόδιο των "πολιτών" ήταν αρκετά δύσκολο για τους ερυθρόλευκους, οι οποίοι είχαν περιόδους με καλή απόδοση μέσα στο ματς.

Το εμπόδιο της «λαμπερής» Μάντσεστερ Σίτι αποδείχθηκε... απροσπέλαστο για τον Ολυμπιακό, ο οποίος αν και παρουσίασε αρκετά καλή εικόνα από το 30’ έως το 80’, τα... χάλασε στο τελευταίο δεκάλεπτο και ηττήθηκε με 3-0 από τους «Πολίτες» στο «Etihad», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Champions League. Υποχώρησαν στην 3η θέση της βαθμολογίας του 3ου ομίλου οι περσινοί νταμπλούχοι Ελλάδας, μετά την άνετη νίκη της Πόρτο επί της Μαρσέιγ (3-0).

Οι Φεράν Τόρες (στο 12’), Γκαμπριέλ Ζεσούς (στο 81’) και Κανσέλο στο (90’) τα γκολ της αγγλικής ομάδας που έκανε το «3 στα 3» και δείχνει να... καθαρίζει από νωρίς την πρόκριση και την πρωτιά στον όμιλο, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του απόλυτου φαβορί.

Η Σίτι ξεκίνησε στα... κόκκινα τον αγώνα, πιέζοντας από τα πρώτα λεπτά την άμυνα του Ολυμπιακού, που βρισκόταν την περισσότερη ώρα πίσω από τη μπάλα. Στο 7’ ο Φεράν Τόρες βρέθηκε σε θέση βολής, όμως η κεφαλιά του έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Πέντε λεπτά αργότερα, ωστόσο, ο Ισπανός συνδυάστηκε εξαιρετικά με τον Ντε Μπράιν, «πάτησε» στην περιοχή και με διαγώνιο χαμηλό πλασέ πέρασε τη μπάλα κάτω από τον Σα, κάνοντας το 1-0.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να είναι φουλ επιθετικοί, φτάνοντας την κατοχή της μπάλας στο 76% στο πρώτο εικοσάλεπτο, με την «ερυθρόλευκη» άμυνα να αντιστέκεται με τους Ραφίνια και Σα, που πρόλαβαν τις επικίνδυνες καταστάσεις που πήγαν να δημιουργήσουν οι Στέρλινγκ και Ντε Μπράιν στο 18’ και στο 19’.

Μετά το 30’ ο Ολυμπιακός άρχισε να «πατάει» λίγο καλύτερα στο γήπεδο, κράτησε λίγο περισσότερο τη μπάλα («έριξε» την κατοχή στο 60-40%) κι άρχισε να βγαίνει λίγο πιο οργανωμένα μπροστά, ψάχνοντας τη μία «στιγμή» του στο ματς. Δεν τη βρήκε όμως, με τον Ελ Αραμπί που τον πρόλαβε την τελευταία στιγμή ο Ακέ και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 1-0 υπέρ των «Πολιτών».

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός βγήκε πιο δυνατά στο γήπεδο και με διάθεση να πιέσει ψηλά την άμυνα της Σίτι. Πίεση που λίγο έλειψε να αποδώσει καρπούς και... γκολ στο 54’, όταν από λάθος γύρισμα του Φόντεν, ο Βαλμπουενά μπήκε «σφήνα» στην περιοχή, όμως το σουτ του (υπό πίεση) έφυγε άουτ, στη μεγαλύτερη ευκαιρία των νταμπλούχων Ελλάδας.

Στο 58’ από γύρισμα του Καμαρά ο Ελ Αραμπί δεν πρόλαβε οριακά να βρει τη μπάλα και να τη στείλει προς την εστία του Έντερσον, ενώ στο 61’ η εξαιρετική κίνηση και το τελείωμα του Μαροκινού (από πάσα του Πέπε) αποκρούστηκε με διπλή προσπάθεια από τον Βραζιλιάνο γκολκίπερ των γηπεδούχων.

Στο 73’ ο Χολέμπας πέρασε σαν... σταματημένο τον Γουόκερ κι έκανε σέντρα-σουτ προς τη μικρή περιοχή, αλλά δεν βρέθηκε κάποιος συμπαίκτης του για να σπρώξει τη μπάλα προς τα δίκτυα, σε ακόμη μία σημαντική ευκαιρία των «ερυθρολεύκων» στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Σίτι, ωστόσο, βρήκε τον τρόπο στο φινάλε για να σημειώσει άλλα δύο γκολ και να «κλειδώσει» τη νίκη της. Στο 81’ ο Ντε Μπράιν βρήκε τον Γκαμπριέλ Ζεσούς, ο οποίος έκανε δύο προσποιήσεις στον Σισέ κι εκτέλεσε εξαιρετικά τον Σα από πολύ δύσκολη γωνία, κάνοντας το 2-0, ενώ στο 90’ ο Κανσέλο με ωραίο, αριστερό σουτ έξω από την περιοχή, αιφνιδίασε τον Σα και «έγραψε» το τελικό 3-0 για τη Μάντσεστερ Σίτι.

Διαιτητής: Κάρλος ντελ Θέρο (Ισπανία)

Κίτρινες: Καμαρά

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Π. Γκουαρδιόλα): Έντερσον, Γουόκερ (82’ Κανσέλο), Στόουνς, Ακέ, Ζιντσένκο, Φόντεν (69’ Ρόντρι), Γκιντογκάν, Ντε Μπράιν (86’ Ενμετσά), Μαχρέζ (69’ Ζεσούς), Στέρλινγκ (82’ Μπερνάντο Σίλβα), Φεράν Τόρες.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Π. Μαρτίνς): Σα, Ραφίνια, Σεμέδο, Σισέ, Χολέμπας, Εμβιλά, Καμαρά (73’ Καμαρά), Μπουχαλάκης (46’ Πέπε), Βαλμπουενά (85’ Σουντανί), Ραντζέλοβιτς (46’ Μπρούμα), Ελ Αραμπί (76’ Χασάν).