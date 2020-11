Κόσμος

Κορονοϊός - Γαλλία: ημερήσιο ρεκόρ θανάτων μετά τις 15 Απριλίου

Ανησυχητικά δεδομένα και στην Βρετανία για την εξάπλωση της πανδημίας. Πολλαπλασιάστηκαν οι νεκροί και στις δύο χώρες, σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Οι γαλλικές υγειονομικές Αρχές ανακοίνωσαν 36.330 νέα κρούσματα της COVID-19 τις τελευταίες 24 ώρες, πολύ λιγότερα από το ρεκόρ των 52.518 κρουσμάτων που καταγράφηκε την Δευτέρα, αλλά οι 854 ημερήσιοι θάνατοι που είχαν σχέση με την ασθένεια είναι ο βαρύτερος απολογισμός μετά την 15η Απριλίου.

Ο αριθμός αυτός είναι διπλάσιος από τους 416 θανάτους που αναφέρθηκαν την Δευτέρα και ο συνολικός αριθμός των θανάτων ανέρχεται τώρα σε 38.289.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στο εξής σε 1.502,763, ο πέμπτος υψηλότερος παγκοσμίως.

Βρετανία: Υπερδιπλασιασμός θανάτων μέσα σε 24 ώρες

Η Βρετανία κατέγραψε, την Τρίτη, 20.018 νέα κρούσματα της COVID-19 και 397 νέους θανάτους ασθενών που επήλθαν μέσα σε 28 ημέρες από τη διάγνωσή τους με τον ιό SARS-CoV-2, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Ο ημερήσιος αριθμός κρουσμάτων συγκρίνεται με τα 18.950 κρούσματα που καταγράφηκαν την Δευτέρα, οπότε καταγράφηκαν 136 θάνατοι.