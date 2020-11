Κόσμος

Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ: Πώς μοιράζονται οι Πολιτείες μεταξύ Τραμπ – Μπάιντεν

Τα πρώτα αποτελέσματα από τις εκλογές στις ΗΠΑ και οι «μάχες» που δίνονται στις Πολιτείες «κλειδιά».

Σκληρή και αμφίρροπη μάχη δίνουν οι δύο υποψήφιοι για την προεδρία των ΗΠΑ, όπως μαρτυρούν τα πρώτα αποτελέσματα της κάλπης.

Οι Πολιτείες του Τραμπ

Για τον απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ψήφισαν οι πολιτείες της Οκλαχόμα με 7 εκλέκτορες, του Μισισιπί με 6 εκλέκτορες, της Αλαμπάμα με 9 εκλέκτορες, του Τενεσί με 11 εκλέκτορες. Για τον Τραμπ ψήφισαν επίσης οι πολίτες του Κεντάκι με 8 εκλέκτορες, της Δυτικής Βιρτζίνια με 5 εκλέκτορες της Νότιας Καρολίνα με 9 εκλέκτορες και του Αρκάνσας με 6 εκλέκτορες.

Υπέρ του απερχόμενου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ψήφισαν ακόμη οι πολιτείες της Ιντιάνα με 11 εκλέκτορες, της Λουιζιάνα με 8 εκλέκτορες, καθώς επίσης τις μικρότερες σε εκλέκτορες πολιτείες καθώς όλες δίνουν από 3 εκλέκτορες αυτές της Νεμπράσκα, της Βόρειας και Νότιας Ντακότα, και του Ουαιόμινγκ.

Οι πολιτείες του Μπάιντεν

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν στις 4:00 ώρα Ελλάδας κατακτά τη νίκη και τους εκλέκτορες στις παρακάτω πολιτείες:

Της Μασαχουσέτης με 11 εκλέκτορες, του Κονέκτικατ με 7 εκλέκτορες, του Νιου Τζέρσι με 14 εκλέκτορες, του Μέριλαντ με 3 εκλέκτορες,του Ντελαγουέρ με 3 εκλέκτορες, και του Ιλινόις με 20 εκλέκτορες.

Υπέρ του Τζο Μπάιντεν ψήφισε επίσης η πολύ σημαντική και παραδοσιακή για τους Δημοκρατικούς πολιτεία της Νέας Υόρκης με 29 εκλέκτορες αλλά και το Νέο Μεξικό με τους 5 εκλέκτορες. Ο Μπάιντεν κερδίζει επίσης την πολιτεία του Κολοράντο με τους 9 εκλέκτορες.

Η «μάχη» για τις Πολιτείες

Αναλυτικότερα, λίγο πριν τις 3:00 ώρα Ελλάδας ο Μπάιντεν συγκέντρωνε 16 εκλέκτορες έχοντας επικρατήσει οριστικά στις πολιτείες του Βέρμοντ και της Βορτζίνια. Ο Τραμπ αντίστοιχα κατείχε 13 εκλέκτορες έχοντας επικρατήσει οριστικά στις πολιτείες του Κεντάκι και της Δυτικής Βιρτζίνια. Υπέρ του Τραμπ ψήφισε και η Νότια Καρολίνα προσφέροντας στον απερχόμενο πρόεδρο άλλους 9 εκλέκτορες και ανεβάζοντας τον αριθμό των εκλεκτόρων του σε 22 συνολικά .

Στις 3:00 ώρα Ελλάδας προστέθηκαν αρκετές ακόμη πολιτείες στο συνολικό αριθμό των πολιτειών όπου οι ψηφοφόροι επέλεξαν τον εκλεκτό τους για πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Μετά και από την προσθήκη αυτών των πολιτειών, ο Τζο Μπάιντεν συγκεντρώνει συνολικά 131 εκλέκτορες, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ κατέχει 92 εκλέκτορες.

Ιδιαίτερα αμφίρροπη είναι η μάχη των υποψηφίων στην κρίσιμη πολιτεία της Φλόριντα όπου το προβάδισμα εναλλάσσεται.

Για να εκλεγεί κάποιος από τους δύο υποψηφίους πρόεδρος, χρειάζεται να εξασφαλίσει 270 εκλέκτορες.