Κόσμος

Τουρκία: Σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες από το σεισμό

Μια μικρή προσωρινή «πολιτεία» για τη στέγαση όσων έμειναν χωρίς σπίτια δημιουργούν οι Αρχές. Η πορεία των ερευνών.

Στους 113 ανέρχονται οι νεκροί από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου τη δυτική Τουρκία, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD).

Οι τραυματίες ανέρχονται στους 898, ενώ 137 άνθρωποι εξακολουθούν να νοσηλεύονται.

Μετά τον σεισμό της Παρασκευής έχουν καταγραφεί 1.621 μετασεισμοί, εκ των οποίων 44 ήταν πάνω από 4 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, ανακοίνωσε σήμερα τα ξημερώματα η AFAD.

Μέχρι τώρα συνολικά 107 άνθρωποι έχουν διασωθεί από τα συντρίμμια, ενώ οι έρευνες για την ανεύρεση επιζώντων συνεχίζονται σε τέσσερα κτήρια και έχουν ολοκληρωθεί σε 13.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της Τουρκίας, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη Σμύρνη, καθώς είναι «εύφορο» πεδίο για την εξάπλωση του κορονοϊού.

Οι κάτοικοι της Σμύρνης που έμειναν άστεγοι θα στεγαστούν προσωρινά σε κοντέινερ που στήνονται από τη Δευτέρα, ειδικά για αυτόν το σκοπό. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος είπε ότι η «πολιτεία των κοντέινερ» δημιουργείται δίπλα στα συντρίμμια και αναμένεται να είναι έτοιμη μέσα σε 20 μέρες. Εκεί, σε μία έκταση 46.300τμ θα στεγαστούν προσωρινά περίπου 1000 άνθρωποι. Ακόμα 7.600 άτομα έχουν βρει προσωρινή στέγη σε σκηνές που έχουν στηθεί στην περιοχή.