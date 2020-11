Κόσμος

Πολωνία: “Πάγωσε” η απόφαση για απαγόρευση της άμβλωσης

Οι αδιάκοπες και μαζικές διαδηλώσεις ανάγκασαν την κυβέρνηση της Πολωνίας να «παγώσει» τη δικαστική απόφαση.

Η κυβέρνηση της Πολωνίας «πάγωσε» τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης που χαρακτηρίζει παράνομη την άμβλωση, κάνοντάς την παράνομη για το σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων.

Η κυβερνητική απόφαση έρχεται μετά από τις μαζικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν πριν από δύο και πλέον εβδομάδες, με το άκουσμα της δικαστικής απόφασης.

Εκπρόσωπος της συντηρητικής κυβέρνησης της χώρας δήλωσε χθες ότι, η ηγεσία «θα δώσει χρόνο για διάλογο» ώστε να εξευρεθεί λύση.

Σύμφωνα με τον Μίχαλ Ντβόρτζικ, «έχει ξεκινήσει μια συζήτηση και θα ήταν καλό να δώσουμε χρόνο στον διάλογο ώστε να δημιουργηθεί μια νέα θέση που δεν θα προκαλεί τόσες δυσκολίες και δεν θα εξάπτει τα αισθήματα».

Βάσει της απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου της Πολωνίας, η νομοθετική ρύθμιση που επέτρεπε τις αμβλώσεις στις περιπτώσεις γενετικών ανωμαλιών ήταν αντισυνταγματική, ακόμα και στην περίπτωση γενετικών ανωμαλιών. Με την αλλαγή της νομοθεσίας επέτρεπε την άμβλωση μόνο στην περίπτωση που κινδύνευε η ζωή της γυναίκας ή σε εκείνη που η εγκυμοσύνη ήταν αποτέλεσμα βιασμού ή αιμομιξίας.

Η απόφαση έβγαλε στους δρόμους χιλιάδες γυναίκες, αλλά και άνδρες, ενώ την περασμένη εβδομάδα έγινε γενική απεργία σε όλη τη χώρα για το λόγο αυτόν, με την προτροπή και των τοπικών Αρχών.

Ο πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι, κάλεσε σε διάλογο εκπροσώπους των διαδηλωτών και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ ο πρόεδρος της χώρας, που ήταν υπέρ της απόφασης του Δικαστηρίου αντιπρότεινε να απαγορεύεται η άμβλωση σε περιπτώσεις που διαγνωστεί σύνδρομο Down, αλλά να επιτρέπεται σε άλλες περιπτώσεις γενετικών προβλημάτων. Η θέση αυτή όμως προκάλεσε νέες αντιδράσεις και δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει δεκτή από τα κόμματα στη Βουλή, ούτε από τους ακτιβιστές για τα δικαιώματα των γυναικών, που έχουν προγραμματίσει νέες κινητοποιήσεις.