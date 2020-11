Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: Είμαστε πολύ κοντά στο lockdown (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Δεν πρέπει να φτάσουμε στην ερημιά του Μάρτη», τόνισε ο καθηγητής. Οι ομάδες υψηλού κινδύνου, τα νέα μέτρα και η πίεση στις ΜΕΘ.