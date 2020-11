Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Καλπάζει” η πανδημία στην Ινδία

Ραγδαία είναι η αύξηση των κρουσμάτων στην χώρα. Η έκκληση της κυβέρνησης στους πολίτες.

Στην Ινδία καταγράφηκαν 46.253 νέα κρούσματα κορονοϊού το προηγούμενο 24ωρο, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του υπουργείου Υγείας, με τις νέες μολύνσεις να αυξάνονται και πάλι σε κάποιες περιοχές της χώρας, περιλαμβανομένου του Νέου Δελχί.

Με 8,3 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα covid-19, η Ινδία είναι η δεύτερη πλέον πληγείσα χώρα από την πανδημία παγκοσμίως, μετά τις ΗΠΑ.

Όμως η εξάπλωση της ασθένειας δείχνει σημάδια επιβράδυνσης μετά την κορύφωση του Σεπτεμβρίου και η Ινδία καταγράφει για 10 συνεχείς ημέρες λιγότερες από 50.000 νέες μολύνσεις.

Ωστόσο τα κρούσματα σημειώνουν άνοδο σε κάποιες περιοχές της Ινδίας. Εκτός από το Νέο Δελχί, η πολιτεία Κεράλα και η Δυτική Βεγγάλη καταγράφουν αύξηση των κρουσμάτων τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Η κυβέρνηση της Ινδίας έχει προειδοποιήσει ότι τα κρούσματα του κορονοϊού ενδέχεται να αυξηθούν ραγδαία στη διάρκεια της εορταστικής περιόδου και ζητούν από τους πολίτες να φορούν μάσκα και να τηρούν τις αποστάσεις.