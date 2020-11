Κόσμος

Αμερικανικές Εκλογές: Με άνεση στο Κογκρέσο η Οκάζιο – Κόρτες

Η νεαρότερη και πιο λαμπερή σταρ των Δημοκρατικών επανεξελέγη με μεγάλη άνεση.

Η νεαρή σταρ του Δημοκρατικού Κόμματος στο Κογκρέσο, η Αλεξάντρια Οκάζιο- Κόρτες, γνωστή και από τα αρχικά του ονόματός της "AOC", επανεξελέγη με άνεση σήμερα στην εκλογική της περιφέρεια στη Νέα Υόρκη.

Σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα και μετά την καταμέτρηση περίπου του 70% των ψήφων, η Οκάζιο- Κόρτες συγκεντρώνει το 68,5% των ψήφων, έναντι του 30,8% για τον Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό της Τζον Κάμινγκς.

Ο 60χρονος πρώην αστυνομικός κατάφερε να συγκεντρώσει για την προεκλογική του εκστρατεία 10 εκατομμύρια δολάρια, όμως η Οκάζιο- Κόρτες τον ξεπέρασε, φτάνοντας τα 17 εκατομμύρια. Η μάχη για την εκλογική περιφέρεια που καλύπτει μέρος του Κουίνς και του Μπρονξ ήταν μια από τις πλέον κοστοβόρες αυτών των εκλογών.

Μετά την αιφνιδιαστική της εκλογή το 2018, η μικρότερη σε ηλικία βουλευτίνα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, έχει αναχθεί σε αστέρι του σώματος ενσαρκώνοντας τη νέα, αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος, χωρίς να διστάσει να έρθει σε αντιπαράθεση ακόμη και με την επικεφαλής του, τη Νάνσι Πελόσι.

Εξάλλου έχει γίνει ένας από τους αγαπημένους στόχους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των Ρεπουμπλικάνων, οι οποίοι συχνά αναφέρονται περιφρονητικά στη νεαρή γυναίκα αυτή και την «ομάδα της» ή «την AOC +3» --δηλαδή τις άλλες τρεις βουλευτίνες με τις οποίες έχει στενή σχέση: την Αϊάνα Πρέσλι από τη Μασαχουσέτη, την Ιλχάν Ομάρ από τη Μινεσότα και τη Τασίντα Τκλάιμπ από το Μίσιγκαν—ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της «αριστερής» εκτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος.

Σύμφωνα με τα μερικά αποτελέσματα, η Αϊάνα Πρέσλι και η Ιλχάν Ομάρ έχουν επανεκλεγεί. Η Ρασίντα Τλάιμπ επίσης έχει μεγάλο προβάδισμα έναντι του αντιπάλου της.

«Είναι τιμή μου, προνόμιο και ευθύνη ζωής να μάχομαι στο Κογκρέσο για τις οικογένειες της εργατικής τάξης», έγραψε στο Twitter η Οκάζιο- Κόρτες. «Σας ευχαριστώ που με επανεκλέξατε παρά τα εκατομμύρια που δαπανήθηκαν εναντίον μας».

Η δημοτικότητα της νεαρής βουλευτίνας είναι τόσο μεγάλη που πολλοί θεωρούν ότι έχει μπροστά της μια μεγάλη καριέρα ως κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, γερουσιάστρια, ακόμη και υποψήφια για την προεδρία των ΗΠΑ.

Τρεις μαύροι, νέοι βουλευτές από τη Νέα Υόρκη, εκ των οποίων δύο ανοικτά ομοφυλόφιλοι, που εκπροσωπούν επίσης την αριστερή πτέρυγα του Δημοκρατικού Κόμματος θα βρεθούν στο πλευρό της AOC στην Ουάσινγκτον σύντομα: ο 32χρονος Ρίτσι Τόρες, ο 44χρονος Τζαμάλ Μπόουμαν και ο 33χρονος Μοντέρ Τζόουνς.

Εξάλλου οι Δημοκρατικοί αναμένεται να χάσουν μία έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων από τους Ρεπουμπλικάνους: η Νικόλ Μαλιοτάκις, υποψήφια για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης το 2017, είναι σε καλή θέση για να νικήσει τον Δημοκρατικό Μαξ Ρόουζ σε μια εκλογική περιφέρεια που περιλαμβάνει το Στάτεν Άιλαντ, προπύργιο του Ντόναλντ Τραμπ.