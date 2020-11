Κοινωνία

Καιρός: Έρχεται βαρυχειμωνιά – “Βουτιά” της θερμοκρασίας και χιόνια (βίντεο)

Το φαινόμενο «Εμποδισμός τύπου Ω» θα φέρει κρύο και χιόνια. Πόσο θα πέσει η θερμοκρασία και που θα χιονίσει. Τι λέει ο Τάσος Αρνιακός για την μεταβολή του καιρού.

Έρχεται χειμώνας από τα μέσα Νοέβρη. Το φαινόμενο «Εμποδισμός τύπου Ω» θα φέρει τσουχτερό κρύο και χιόνια.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του μετεωρολόγου του ΑΝΤ1, Τάσο Αρνιακό από την Παρασκευή η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά και θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις και στον Παρνασσό. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, εντάσεως 8 με 9 μποφορ.

Δείτε όσα είπε ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός για την μεταβολή του καιρού:

Τι είναι Εμποδισμός

Στην Μετεωρολογία Εμποδισμοί (Blocks) ή Αντικυκλώνες Εμποδισμού ή Φρασσόμενη Κυκλοφορία καλούνται μεγάλης κλίμακας μοτίβα υψηλής πίεσης (αντικυκλώνες) στο πεδίο ατμοσφαιρικής πίεσης που είναι σχεδόν στάσιμα, "μπλοκάροντας" ουσιαστικά ή ανακατευθύνοντας κινούμενους από τα δυτικά κυκλώνες.

Οι Αντικυκλώνες Εμποδισμού δημιουργούνται στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη του βορείου ημισφαιρίου από μια "σφήνα" της υποτροπικής ζώνης υψηλών πιέσεων που ωθείται προς τα βόρεια. Τα τριγύρω χαμηλά βαρομετρικά δεν κινούνται πλέον προς τα ανατολικά και ωθούνται βόρεια ή διαλύονται στο δυτικό άκρο του Εμποδισμού.

Τέτοιου είδους αντικυκλώνες μπορούν να παραμείνουν στην ίδια θέση για αρκετές ημέρες ή ακόμα και εβδομάδες, προκαλώντας σε περιοχές που επηρεάζονται από αυτούς το ίδιο είδος καιρού για εκτεταμένες χρονικές περιόδους. Στο βόρειο ημισφαίριο, παρατεταμένος εμποδισμός εμφανίζεται πιο συχνά την άνοιξη πάνω από τον ανατολικό Ειρηνικό και Ατλαντικό ωκεανό.

Επιπτώσεις από τον πολικό στρόβιλο

Πολικός στρόβιλος και επιπτώσεις στον καιρό που οφείλονται σε αύξηση της θερμοκρασίας της στρατόσφαιρας

Οι πολικοί κυκλώνες είναι κλιματολογικά στοιχεία που αιωρούνται κοντά στους πόλους καθ'όλη τη διάρκεια του έτους. Είναι ασθενέστεροι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ισχυρότεροι κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Όταν ο πολικός στρόβιλος είναι ισχυρός, οι Επικρατούντες Δυτικοί Άνεμοι αυξάνουν σε ένταση. Όταν η πολικός κυκλώνας είναι αδύναμος, το γενικό μοτίβο ροής στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη διαταράσσεται και παρατηρούνται σημαντικές ψυχρές εισβολές. Εξωτροπικοί κυκλώνες που αποφράσσoνται και μεταναστεύουν σε μεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη δημιουργούν Υφέσεις Ψυχρού Πυρήνα μέσα στον πολικό στρόβιλο. Ηφαιστειακές εκρήξεις στις τροπικές περιοχές οδηγούν σε έναν ισχυρότερο πολικό στρόβιλο κατά τη διάρκεια του χειμώνα και για έως και δύο χρόνια έπειτα. Η θέση και η δύναμη του κυκλώνα διαμορφώνει το μοτίβο της ροής σε ολόκληρο το ημισφαίριο της επιρροής του.

Εμποδισμοί τύπου "Ωμέγα"

Οι Εμποδισμοί τύπου "Ωμέγα" (Omega Βlocks) ονομάστηκαν έτσι επειδή οι ισοϋψείς καμπύλες με τις οποίες σχετίζονται στο Βόρειο Ημισφαίριο μοιάζουν με το ελληνικό κεφαλαίο γράμμα Ω. Συνήθως εμφανίζουν ένα μοτίβο ύφεση-υψηλό-ύφεση (κυκλώνας-αντικυκλώνας-κυκλώνας), διατεταγμένο από τα δυτικά προς τα ανατολικά.