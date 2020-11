Τοπικά Νέα

Ζώα κάηκαν ζωντανά από φωτιά σε στάβλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πύρινος "εφιάλτης" σε στάβλο. Απανθρακωμένα ζώα και τεράστιες ζημιές.

Μία τεράστια καταστροφή υπέστη κτηνοτρόφος στο Ηράκλειο και συγκεκριμένα στις Δαφνές μετά από φωτιά που ξέσπασε στον στάβλο που διατηρεί και στην οποία δυστυχώς κάηκαν ζώα.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 03.10 τα ξημερώματα και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας οι οποίες έσβησαν τη φωτιά.

Πίσω της όμως άφησε μία τεράστια καταστροφή καθώς δυστυχώς τα ζώα που ήταν μέσα στον στάβλο απανθρακώθηκαν.

Πρόκειται για τρία άλογα, ένα μικρότερο που είχε γεννηθεί σχετικά πρόσφατα, κουνέλια και άλλα ζώα που είχε ο κτηνοτρόφος.

Πληροφορίες ακόμα αναφέρουν ότι η πυρκαγιά ήταν μεγάλης έκτασης καθώς μέσα στον στάβλο υπήρχαν εκατοντάδες μπάλες άχυρο που έγιναν παρανάλωμα του πυρός.

Πηγή: ekriti