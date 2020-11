Πολιτική

Στο Βερολίνο ο Νίκος Δένδιας

Συνάντηση με το Γερμανό ομόλογό του θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας.

Στο Βερολίνο μεταβαίνει σήμερα Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, όπου θα συναντηθεί με την ηγεσία της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, καθώς και με τον Γερμανό ομόλογό του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, αρχικά, ο υπουργός Εξωτερικών θα γίνει δεκτός από τον πρόεδρο της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και στη συνέχεια από την αντιπρόεδρο της Ομοσπονδιακής Βουλής Κλαούντια Ροθ.

Επίσης, ο υπουργός θα παρακαθήσει σε γεύμα εργασίας που θα παραθέσει ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας και θα συναντηθεί με μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής.

Τέλος, ο υπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής Γκίντερ Κρίχμπαουμ.

Στις συναντήσεις αναμένεται να συζητηθούν θέματα διμερούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος, με έμφαση στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, τη γερμανική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και άλλα θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.