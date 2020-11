Αθλητικά

Μαραντόνα: χειρουργήθηκε εκτάκτως στον εγκέφαλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η κατάσταση του διάσημου Αργεντινού; Γιατί έπρεπε να μπει εκτάκτως στο χειρουργείο. Τι είπε ο προσωπικός του γιατρός.

Ανακούφιση για τον Μαραντόνα. Oλοκληρώθηκε με επιτυχία η επέμβαση για την αφαίρεση αιματώματος από τον εγκέφαλο του διάσημου Αργεντινού.

«Η επέμβαση στο Μαραντόνα ήταν επιτυχής», δήλωσε ο εκπρόσωπος του διάσημου Αργεντινού, Σεμπαστιάν Σάντσι. «Όλα πήγαν όπως είχε προγραμματιστεί, ο Ντιέγκο είναι εντάξει και ξεκουράζεται στο δωμάτιό του».

Ο Μαραντόνα χειρουργήθηκε από τον προσωπικό του ιατρό, Λεοπόλδο Λούκε, ο οποίος είπε: «Καταφέραμε να αφαιρέσουμε το αιμάτωμα. Ο Ντιέγκο αντιμετώπισε καλά την επέμβαση. Είναι υπό έλεγχο. Θα παραμείνει υπό παρακολούθηση».

Αρχικά, ο «Ντιεγκίτο» νοσηλεύθηκε για μια μορφή αναιμίας, με επίμονη κατάσταση άγχους και κατάθλιψης. Αλλά τότε προέκυψε η ανάγκη να χειρουργηθεί. Ως εκ τούτου, ο Ντιέγκο μεταφέρθηκε στην κλινική Olivos στο Μπουένος Άιρες και η είσοδος του ασθενοφόρου συνοδεύτηκε από μια πομπή αστυνομικών οχημάτων, όπως φαίνεται από τις εικόνες που μεταδόθηκαν στα social media, αλλά και παρουσία φιλάθλων.