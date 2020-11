Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: θρίλερ για γερά νεύρα

Your browser does not support the audio element.

Μάχη ψήφο ψήφο δίνουν οι δύο υποψήφιοι, ενώ ξεκίνησαν και οι δηλώσεις από Τραμπ και Μπάιντεν. Τι δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα και οι προβλέψεις.

Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσονται οι προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς οι δύο υποψήφιοι Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν, δίνουν σκληρή και αμφίρροπη μάχη, όπως μαρτυρούν τα πρώτα αποτελέσματα της κάλπης. Η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται σε κλίμα κλίμα πόλωσης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί για προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, προκειμένου να σταματήσει η καταμέτρηση!

Σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα (11:25 ώρα Ελλάδας) ο Τζο Μπάιντεν κερδίζει 238 εκλέκτορες έναντι 213 του Ντόναλντ Τραμπ.

Νωρίτερα, ο Τζο Μπάιντεν κέρδισε την πολιτεία του Μέιν, γεγονός που επέτρεψε στον υποψήφιο των Δημοκρατικών να αυξήσει την προβάδισμά του απέναντι στον απερχόμενο πρόεδρο. Το Μέιν επιτρέπει στον Τζο Μπάιντεν να κερδίσει τρεις ακόμη μεγάλους εκλέκτορες, φέρνοντας το σύνολο του εκλεκτόρων που έχει εξασφαλίσει ο υποψήφιος των Δημοκρατικών στους 238, έναντι 213 για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ένας ακόμη εκλέκτορας μένει να κριθεί στην πολιτεία του Μέιν.

Ο Δημοκρατικός υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν αναμένεται να κερδίσει και την αμφιλεγόμενη πολιτεία της Μινεσότα (10 εκλέκτορες), σύμφωνα με πρόβλεψη του Associated Press. Το ίδιο πρακτορείο αναφέρει επίσης ότι ο Μπάιντεν είναι πολύ κοντά στη νίκη και στην πολιτεία της Αριζόνας (11 μεγάλοι εκλέκτορες), στην οποία είχε κερδίσει το 2016 ο απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ρεπουμπλικάνος απερχόμενος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προβλέπεται από πλευράς του να κερδίσει την πολιτεία του Τέξας, προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων, πράγμα το οποίο θα του επιτρέψει να μειώσει τη διαφορά με τον Δημοκρατικό αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με τα αμερικανικά δίκτυα ενημέρωσης Fox και NBC. Η νότια αυτή πολιτεία των ΗΠΑ θα του αποφέρει 38 μεγάλους εκλέκτορες, με τους οποίους θα εξασφαλίσει συνολικά τουλάχιστον 213, έναντι 223 που προβλέπεται ότι συγκεντρώνει μέχρι στιγμής ο Δημοκρατικός υποψήφιος.

Για την εξασφάλιση της εκλογικής νίκης στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ απαιτούνται 270 εκλέκτορες. Ακόμη αναμένονται τα αποτελέσματα 6 πολιτειών, μεταξύ των οποίων βρίσκονται η Πενσιλβάνια, το Μίσιγκαν, η Τζόρτζια, το Ουισκόνσιν και η Βόρεια Καρολίνα.

Τι δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα

Για τον απερχόμενο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ψήφισαν οι πολιτείες της Οκλαχόμα με 7 εκλέκτορες, του Μισισιπί με 6 εκλέκτορες, της Αλαμπάμα με 9 εκλέκτορες, του Τενεσί με 11 εκλέκτορες. Για τον Τραμπ ψήφισαν επίσης οι πολίτες του Κεντάκι με 8 εκλέκτορες, της Δυτικής Βιρτζίνια με 5 εκλέκτορες της Νότιας Καρολίνα με 9 εκλέκτορες και του Αρκάνσας με 6 εκλέκτορες. Υπέρ του απερχόμενου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών ψήφισαν ακόμη οι πολιτείες της Ιντιάνα με 11 εκλέκτορες, της Λουιζιάνα με 8 εκλέκτορες, καθώς επίσης τις μικρότερες σε εκλέκτορες πολιτείες καθώς όλες δίνουν από 3 εκλέκτορες αυτές της Νεμπράσκα, της Βόρειας και Νότιας Ντακότα, και του Ουαιόμινγκ.

Ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν στις 4:00 ώρα Ελλάδας κατακτά τη νίκη και τους εκλέκτορες στις παρακάτω πολιτείες: Της Μασαχουσέτης με 11 εκλέκτορες, του Κονέκτικατ με 7 εκλέκτορες, του Νιου Τζέρσι με 14 εκλέκτορες, του Μέριλαντ με 3 εκλέκτορες,του Ντελαγουέρ με 3 εκλέκτορες, και του Ιλινόις με 20 εκλέκτορες. Καθώς επίσης του Βέρμοντ της Βιρτζίνια του Ρόουντ Άιλαντ με 3 εκλέκτορες και την πρωτεύουσα Ουάσινγκτον επίσης με 3 εκλέκτορες. Υπέρ του Τζο Μπάιντεν ψήφισε επίσης η πολύ σημαντική και παραδοσιακή για τους Δημοκρατικούς πολιτεία της Νέας Υόρκης με 29 εκλέκτορες αλλά και το Νέο Μεξικό με τους 5 εκλέκτορες. Ο Μπάιντεν κερδίζει επίσης την πολιτεία του Κολοράντο με τους 9 εκλέκτορες.

Ακολουθούν οι προβλέψεις που υπάρχουν μέχρι στιγμής για τους δύο υποψηφίους ανά πολιτεία, σύμφωνα με μεγάλα αμερικανικά ειδησεογραφικά δίκτυα.

Μπάιντεν (224):

Καλιφόρνια (55)

Κολοράντο (9)

Κονέκτικατ (7)

Ντέλαγουερ (3)

Χαβάη (4)

Ιλινόι (20)

Μέριλαντ (10)

Μασαχουσέτη (11)

Μινεσότα (10)

Νεμπράσκα (1)

Νιού Χάμσαϊρ (4)

Νιού Τζέρζι (14)

Νέα Υόρκη (29)

Νιού Μέξικο (5)

Όρεγκον (7)

Ρόουντ Άιλαντ (4)

Βερμόντ (3)

Βιρτζίνια (13)

Ουάσινγκτον - oμοσπονδιακή πρωτεύουσα (3)

Ουάσινγκτον (12)

Ντόναλντ Τραμπ (213)

Αλαμπάμα (9)

Άρκανσο (6)

Νότια Καρολίνα (9)

Βόρεια Ντακότα (3)

Νότια Ντακότα (3)

Φλόριντα (29)

Άινταχο (4)

Ιντιάνα (11)

Άιοβα (6)

Κάνσας (6)

Κεντάκι (8)

Λουιζιάνα (8)

Μοντάνα (3)

Μισισίπι (6)

Μιζούρι (10)

Νεμπράσκα (4)

Οχάιο (18)

Οκλαχόμα (7)

Τενεσί (11)

Τέξας (38)

Γιούτα (6)

Δυτική Βιρτζίνια (5)

Γουαϊόμινγκ (3)

Μπάιντεν: Είμαστε σε τροχιά για να κερδίσουμε

Πρώτος το μήνυμα νίκης στις αμερικανικές εκλογές επιχείρησε να στείλει το πρωί της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) ο υποψήφιος των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν. «Είμαι εδώ για να σας πω ότι είμαστε σε τροχιά για να κερδίσουμε» είπε στους οπαδούς του σε συγκέντρωση στο Ντέλαγουερ ο Μπάιντεν.

«Το ξέραμε ότι αυτό θα εξελιχθεί έτσι. Μπορεί να πάμε μέχρι σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί» ειπε ο Μπάιντεν για την διαδικασία ανακοίνωσης των οριστικών αποτελεσμάτων. Τόνισε, δε, ότι η χώρα θα πρέπει να περιμένει μέχρι να καταμετρηθεί ακόμα και η τελευταία ψήφος προκειμένου να ανακοινωθεί ο νικητής των εκλογών.

Τραμπ: προσπαθούν να κλέψουν τις εκλογές

"Είμαστε μπροστά με ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, αλλά προσπαθούν να ΚΛΕΨΟΥΝ τις εκλογές. Δεν θα αφήσουμε ποτέ να το κάνουν. Δεν μπορούν να κατατεθούν ψήφοι αφού κλείσουν τα εκλογικά τμήματα", τόνισε με tweet του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάρτηση του Προέδρου των ΗΠΑ καταργήθηκε λίγα λεπτά αργότερα από το Twitter. Παράλληλα, η Facebook Inc ανακοίνωσε ότι πρόσθεσε σήμανση στα μηνύματα και των δύο προεδρικών υποψήφιων στις αμερικανικές εκλογές εξηγώντας ότι η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται. «Μόλις ο πρόεδρος Τραμπ άρχισε να αναρτά πρόωρες διεκδικήσεις για νίκη, αρχίσαμε να αναρτάμε προειδοποιήσεις στο Facebook και στο Instagram ότι συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων και ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον νικητή», αναφέρει η Facebook Inc σε ανακοίνωσή της.

«Δεν επαφίεται ούτε σε εμένα, ούτε στον Ντόναλντ Τραμπ να ανακηρύξει τον νικητή αυτών των εκλογών. Επαφίεται στους ψηφοφόρους», τόνισε ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία Τζο Μπάιντεν μέσω Twitter, απαντώντας εμμέσως στο μήνυμα περί «μεγάλης νίκης» που ανήρτησε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, το επιτελείο του υποψήφιου των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι η νομική του ομάδα βρίσκεται σε ετοιμότητα σε περίπτωση που ο απερχόμενος πρόεδρος πραγματοποιήσει την απειλή του και προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο για να σταματήσει την καταμέτρηση των ψήφων, χαρακτηρίζοντας «σκανδαλώδεις» και «πρωτοφανείς» τις δηλώσεις του Τραμπ. «Εάν ο πρόεδρος πραγματοποιήσει την απειλή του και προσφύγει στο δικαστήριο για να εμποδίσει την κανονική καταμέτρηση των ψήφων, έχουμε νομικές ομάδες έτοιμες να αντισταθούν στην απόπειρα αυτή», δηλώνει σε ανακοίνωσή της η επικεφαλής της καμπάνιας του Τζο Μπάιντεν Τζεν Ο΄Μάλεϊ Ντίλον.

"Μεροληπτική επίθεση" χαρακτήρισε σήμερα τον ανυπόστατο ισχυρισμό για νοθεία στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Πενσιλβάνια Τομ Γουλφ, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτεία του εργάζεται σκληρά για να καταμετρήσει περισσότερες από 1 εκατομμύριο επιστολικές ψήφους.

"Ας είμαστε σαφείς: Αυτή συνιστά μια μεροληπτική επίθεση στις εκλογές στην Πενσιλβάνια, στις ψήφους μας και στη δημοκρατία", δήλωσε ο Γουλφ σε μήνυμά του επίσης στο Twitter. "Οι κομητείες μας εργάζονται ακούραστα για να επεξεργαστούν τις ψήφους το ταχύτερο δυνατό ΚΑΙ με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η Πενσιλβάνια θα έχει μια δίκαιη εκλογική διαδικασία και θα καταμετρήσουμε κάθε ψήφο", σημείωσε.

Με ποιο σκεπτικό ψήφισαν οι Αμερικάνοι

Η εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 και η οικονομία κυριάρχησαν στο μυαλό περίπου των μισών Αμερικανών ψηφοφόρων, καθώς πήγαιναν να ψηφίσουν, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας δημοσκόπησης της Edison Research που έγινε χθες, Τρίτη, στην έξοδο των εκλογικών τμημάτων.

Δύο στους δέκα ψηφοφόρους δήλωσαν ότι η COVID-19, η οποία είχε μολύνει περισσότερα από 9,4 εκατομμύρια ανθρώπους στις ΗΠΑ μέχρι σήμερα, ενώ έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 230.000, ήταν το πιο σημαντικό θέμα για τους ίδιους, όταν ελάμβαναν την απόφασή τους για το ποιον θα ψήφιζαν για την προεδρία των ΗΠΑ. Τρεις στους δέκα ψηφοφόρους αξιολόγησαν την οικονομία ως κορυφαίο ζήτημα. Η Edison Research εντόπισε ότι τέσσερις στους δέκα ψηφοφόρους σκέφτονταν ότι οι προσπάθειες των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση της COVID-19 πηγαίνουν «πολύ άσχημα».

Εξάλλου, ένας στους δέκα Αμερικανούς ψηφοφόρους δήλωσε ότι ψήφισε για πρώτη φορά, με το ποσοστό αυτό των νέων ψηφοφόρων να είναι περίπου το ίδιο με το 2016, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημοσκόπησης (Edison Research Voter Poll). Επτά στους δέκα ψηφοφόρους δήλωσαν ότι φορούν μάσκα προσώπου σε δημόσιους χώρους επειδή αυτό αποτελεί «ευθύνη για την προστασίας της δημόσιας υγείας».

Από την άλλη μεριά, τρεις στους δέκα ψηφοφόρους βλέπουν τη χρήσης της μάσκας ως προσωπική επιλογή, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ίδιας δημοσκόπησης.

