Τραμπ: Θα μπλοκάρω την καταμέτρηση των επιστολικών αν χάσω

Σε πανηγυρικό κλίμα έγινε η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε μαζί με τη σύζυγό του Μελάνια.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών εμφανίστηκε νικητής, ενώ προανήγγειλε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, σε περίπτωση που χάσει.

«Θέλουμε το νόμο να εφαρμόζεται σωστά. Γι' αυτό θα πάμε στο Ανώτατο Δικαστήριο, δεν θέλουμε να βρουν μια ψήφο στις 04:00 πρωί και να την προσθέσουν", τόνισε στο τέλος της ομιλίας του ο Τραμπ, ο οποίος είπε ότι με τις καταμετρημένες ψήφους όσων ψήφισαν δια ζώσης, κερδίζει με διαφορά, προαναγγέλλοντας ότι θα μπλοκάρει την καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων.

Να σημειωθεί ότι, το έχει ήδη κάνει και το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε για την ισχύ των επιστολικών ψήφων, ενώ λίγο νωρίτερα το Twitter είχε μπλοκάρει ανάρτηση του Προέδρου των ΗΠΑ στην οποία αναφερόταν ότι κερδίζει, αλλά του κλέβουν το αποτέλεσμα.

«Ευχαριστώ τον αμερικανικό λαό για τη στήριξη. Ένα πολύ λυπημένο κοινό προσπαθεί να μας πάρει τη μαγεία. Και δεν θα το επιτρέψουμε. Ευχαριστώ την Πρώτη Κυρία, την οικογένειά μου, τον αντιπρόεδρο. Είμαστε έτοιμοι για τη μεγάλη γιορτή, κερδίζουμε παντού! Ετοιμαζόμαστε να βγούμε έξω να γιορτάσουμε. Μια τέτοια ψηφοφορία, μια τέτοια νίκη. Δεν περιμέναμε να κερδίσουμε τη Φλόριντα και με μεγάλη διαφορά. Κερδίσαμε το Οχάιο, το Τέξας με 700.000 ψήφους! Κερδίσαμε και τη Τζόρτζια!», σημείωσε κατά την εισαγωγή του ο Τραμπ και τόνισε ότι:

«Δεν πρόκειται να καταφέρουν να κλείσουν αυτή τη διαφορά, κερδίζουμε τη Βόρεια Καρολίνα. Θα ήταν ωραίο θα είχαμε και την Αριζόνα αλλά δεν τη χρειαζόμαστε!

Βλέπω τα νούμερα να αλλάζουν. Το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίζουμε την Πενσιλβάνια, είμαστε 690.000 ψήφους μπροστά! Δεν είναι μάχη ψήφο και ψήφο αυτή.

Κερδίζουμε το Μίσιγκαν! Είδα τα νούμερα και είπα "ουάου", κερδίζουμε και το Γουισκόνσιν και δεν τα χρειαζόμαστε όλα αυτά!

Κερδίζουμε παντού και ξαφνικά όλα σταμάτησαν. Είναι μια απάτη, μια νοθεία. Πιστεύω ότι έχουμε κερδίσει τις εκλογές».