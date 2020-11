Κόσμος

Κορονοϊός: Σκληρά μέτρα και lockdown σε όλη την Ευρώπη

Ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων του κορονοϊού καταγράφεται σε όλη την ήπειρο της Ευρώπης. Οι απαγορεύσεις και τα lockdown για κάθε χώρα.

Ολοένα και περισσότεροι Ευρωπαίοι υπόκεινται σε περιορισμούς στις μετακινήσεις τους προκειμένου να αντιμετωπιστεί το δεύτερο κύμα της επιδημίας του κορονοϊού.

Lockdown

Πολλές χώρες στην Ευρώπη έχουν επαναφέρει αυστηρούς περιορισμούς, ζητώντας από τους πολίτες να παραμένουν στα σπίτια τους, εκτός από ειδικούς λόγους.

Γαλλία: Αφού επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας στις πλέον πληγείσες περιοχές ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου, η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 30 Οκτωβρίου την επιστροφή του lockdown, το οποίο θα διαρκέσει τουλάχιστον ως την 1η Δεκεμβρίου. Αντίθετα με την άνοιξη, τα σχολεία παραμένουν ανοικτά και επιτρέπονται οι επισκέψεις στους οίκους ευγηρίας.

Αγγλία: Το lockdown επιστρέφει στην Αγγλία από αύριο Πέμπτη και για τέσσερις εβδομάδες το λιγότερο. Καφέ και εστιατόρια κλείνουν και επιτρέπεται μόνο η διανομή και τα πακέτα. Σχολεία και πανεπιστήμια παραμένουν ανοικτά.

Ιρλανδία: Ήταν η πρώτη χώρα που επανέφερε το lockdown στις 22 Οκτωβρίου και για έξι εβδομάδες με την ελπίδα «να μπορέσει να γιορτάσει σωστά τα Χριστούγεννα». Τα σχολεία παραμένουν ανοικτά.

Ουαλία: Οι Ουαλοί ακολούθησαν το παράδειγμα των Ιρλανδών στις 23 Οκτωβρίου με ένα lockdown που πρόκειται να διαρκέσει δύο εβδομάδες. Στο σχολείο εξακολουθούν να πηγαίνουν τα παιδιά του δημοτικού και κάποιων τάξεων του γυμνασίου.

Σύσταση για παραμονή στο σπίτι

Σε άλλες χώρες οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να παραμένουν στα σπίτια τους, χωρίς όμως να έχουν επιβάλει lockdown.

Γερμανία: Η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ δεν έχει σταματήσει να καλεί τους συμπατριώτες του να παραμένουν στα σπίτια τους όσο το δυνατόν περισσότερο. Η σύσταση αυτή συνοδεύεται από τη Δευτέρα με κλείσιμο των εστιατορίων, των μπαρ, των αθλητικών και πολιτιστικών χώρων όπως και των χώρων διασκέδασης. Όχι όμως των μαγαζιών.

Πορτογαλία: Από σήμερα 7,1 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας, το 70% του συνολικού πληθυσμού, καλούνται να παραμείνουν στα σπίτια τους στο όνομα «του καθήκοντός τους ως πολίτες», με εξαίρεση για να πάνε στην εργασία τους, στο σχολείο ή να κάνουν ψώνια.

Ελβετία: Οι κάτοικοι του καντονίου της Γενεύης καλούνται να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους παρά μόνο σε περίπτωση ανάγκης. Η οικονομική ζωή έχει περιοριστεί σημαντικά με το κλείσιμο όλων των μη απαραίτητων καταστημάτων, αλλά τα σχολεία παραμένουν ανοικτά.

Ολλανδία: Ο πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε χθες Τρίτη το κλείσιμο μουσείων, κινηματογράφων, ζωολογικών κήπων και άλλων χώρων που δέχονται κοινό για διάστημα δύο εβδομάδων.

Απαγόρευση κυκλοφορίας

Πιο διαδεδομένο στην Ευρώπη είναι το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, κυρίως τις νυχτερινές ώρες.

Ισπανία: Από τις 26 Οκτωβρίου ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 23:00 ως τις 06:00, με τις επαρχίες να έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν το ωράριο.

Ιταλία: Από τις 22 Οκτωβρίου οι πλέον πληγείσες περιοχές έχουν επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας, με το ωράριο να διαφέρει ανά επαρχία. Εξετάζεται η επιβολή εθνικής απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Βέλγιο: Οι αρχές κάνουν λόγο για «lockdown», αλλά στη χώρα δεν ισχύουν περιορισμοί στις μετακινήσεις στη διάρκεια της ημέρας. Αντίθετα από τα μεσάνυκτα ως τις 05:00 το πρωί απαγορεύεται η κυκλοφορία ήδη από τις 19 Οκτωβρίου (στις Βρυξέλλες από τις 22:00). Από τη Δευτέρα έχουν κλείσει όλα τα μη απαραίτητα καταστήματα και η τηλεργασία έχει επεκταθεί όπου είναι δυνατό.

Τσεχία: Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 21:00 ως τις 05:00 ισχύει στη χώρα από τις 28 Οκτωβρίου. Τα καταστήματα κλείνουν στις 20:00 και δεν ανοίγουν τις Κυριακές. Οι επιχειρήσεις καλούνται να επιλέξουν την τηλεργασία.

Αυστρία: Απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει από χθες Τρίτη από τις 20:00 ως τις 06:00. Μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι έχουν κλείσει και έχουν ακυρωθεί γάμοι, γιορτές γενεθλίων και χριστουγεννιάτικες αγορές.

Σλοβακία: Απαγόρευση κυκλοφορίας από τη 01:00 ως τις 05:00 ισχύει από τις 24 Οκτωβρίου.

Σλοβενία: Απαγόρευση της κυκλοφορίας ισχύει από τις 20 Οκτωβρίου μεταξύ 21:00 και 06:00.

Λουξεμβούργο: Απαγόρευση της κυκλοφορίας ισχύει από τις 23 Οκτωβρίου μεταξύ 23:00 και 06:00.

Κόσοβο: Απαγόρευση της κυκλοφορίας ισχύει για τους άνω των 65 ετών, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να βγαίνουν από τα σπίτια τους από τις 06:00 ως τις 10:00 το πρωί και από τις 16:00 ως τις 19:00 το απόγευμα.

Τουρκία: Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε χθες Τρίτη το κλείσιμο εστιατορίων, χώρων λατρείας, ενώ τα περισσότερα καταστήματα θα πρέπει να κλείνουν πριν τις 22:00