Απαγωγή Λεμπιδάκη: Ξανά στο “σκαμνί” οι 12 κατηγορούμενοι

«Ξυπνούν» μνήμες από την απαγωγή του Κρητικού επιχειρηματία. Δικάζονται σε δεύτερο βαθμό οι 12 κατηγορούμενοι.

Μνήμες από την υπόθεση απαγωγής του επιχειρηματία Μιχάλη Λεμπιδάκη, ο οποίος κρατείτο όμηρος για έξι μήνες, από τα τέλη Μαρτίου του 2017 έως τις αρχές Οκτωβρίου του ίδιου έτους, αναμένεται να ξυπνήσουν σήμερα στις δικαστικές αίθουσες.

Στο εδώλιο του Πενταμελούς Εφετείου Ανατολικής Κρήτης αναμένεται να καθίσουν για να δικαστούν σε δεύτερο βαθμό οι 12 άνδρες, οι οποίοι τον Φεβρουάριο του 2019 είχαν κριθεί ένοχοι από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο.

Μετά από μια “μαραθώνια” διαδικασία η οποία είχε διαρκέσει δύο μήνες (μέσα Δεκεμβρίου 2018 έως μέσα Φεβρουαρίου 2019), το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης είχε καταδικάσει και τους 12 κατηγορούμενους που δικάζονταν. Ειδικότερα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο επέβαλε στους καταδικασθέντες, κατά περίπτωση, ποινές κάθειρξης που κυμάνθηκαν από 11 έτη έως 26 έτη και 4 μήνες.



Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης δεν είχε χορηγήσει ελαφρυντικό σε κανέναν από τους καταδικασθέντες. Ωστόσο, για δύο από αυτούς αποφασίστηκε η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Πρόκειται για έναν 40χρονο κι έναν 42χρονο, οι οποίοι παραμένουν ελεύθεροι υπό όρους μέχρι την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Σημειώνεται ότι και οι δύο καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό σε κάθειρξη 11 ετών.

Οι “βαρύτερες” ποινές είχαν επιβληθεί από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε δύο 47χρονους Ρεθυμνιώτες (26 έτη και 4 μήνες στον 10ο κατηγορούμενο και 26 έτη στον αποκαλούμενο “Ευγένιο”), οι οποίοι φέρονται ως εκ των “εγκεφάλων” της υπόθεσης. “Βαρύς” έπεσε ο “πέλεκυς” και σε έναν 46χρονο Ρεθυμνιώτη, ο οποίος καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 25 ετών και 4 μηνών. Ωστόσο, εκτιτέα ποινή κάθειρξης και για τους τρεις εν λόγω καταδικασθέντες είναι τα 25 έτη. Εξάλλου, ποινές κάθειρξης 25 ετών επιβλήθηκαν σε δύο ακόμη κατηγορούμενους: στον 24χρονο Σφακιανό και τον 48χρονο Ρεθυμνιώτη (σ.σ. τον λεγόμενο “παππού”). Μετά την καταδίκη τους από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, και οι 12 καταδικασθέντες άσκησαν έφεση κατά της απόφασης.

Το σκεπτικό της απόφασης

Υπενθυμίζεται ότι πριν από μερικούς μήνες είχε δημοσιευτεί το σκεπτικό της απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.

Μεταξύ άλλων, στο σκεπτικό αναφερόταν ότι επρόκειτο για «ένα αριστοτεχνικά οργανωμένο σχέδιο απαγωγής, που παραπέμπει σε επαγγελματίες δράστες». «Σημειωτέον ότι σε ένα από τα καμένα αυτοκίνητα βρέθηκαν χάλκινες πλακέτες, οι οποίες καταδεικνύουν την κατοχή και χρήση ασυρμάτου μέσου επικοινωνίας μεταξύ των δραστών.

Πρόκειται δηλαδή για ένα αριστοτεχνικά οργανωμένο σχέδιο απαγωγής, που παραπέμπει σε επαγγελματίες δράστες, εκπαιδευμένους και με καταφανή εμπειρία σε παρόμοιες έκνομες δράσεις, που διέθεταν την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή (κλεμμένα ή μη καταχωρισμένα αυτοκίνητα, όπλα, ασυρμάτους, κουκούλες κ.λπ.) με συγκλίνουσα δράση, με κατανεμημένους ρόλους και σίγουρα κεντρική καθοδήγηση και συντονισμό.

Το συμπέρασμα αυτό επιρρωνύεται και από τα στοιχεία που έχουμε γύρω από τον τρόπο και τα μέσα επικοινωνίας των δραστών με τα μέλη της οικογένειας του απαχθέντος, κατά τις 32 επιμέρους επικοινωνίες διαπραγμάτευσης που ακολούθησαν», αναφερόταν, μεταξύ άλλων, στο σκεπτικό της απόφασης.

Δε φορούσαν κουκούλες

Εξάλλου, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δράστες που άρπαξαν τον Μιχάλη Λεμπιδάκη, τον Μάρτιο του 2017, στα Καλέσα Ηρακλείου, δε φορούσαν κουκούλες, γεγονός το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα όσα είχε ισχυριστεί ο ίδιος ο απαχθείς.

Σύμφωνα με την απόφαση, «περαιτέρω, σύμφωνα με την κατάθεση του Λεμπιδάκη, τα άτομα που ενεπλάκησαν στη σύλληψη και απαγωγή του ήταν τουλάχιστον τέσσερα (4). Ο ίδιος διατείνεται ότι τα άτομα, που αυτός είδε, φορούσαν κουκούλα. Ωστόσο, η θέση του αυτή δε συμπλέει με τις καταθέσεις (προανακριτικές και ενώπιον του δικαστηρίου) των αυτοπτών μαρτύρων, πλην» ενός εξ αυτών.

«Άλλωστε, και αν αναγνώριζαν οι μάρτυρες κάποιον από τους κατηγορουμένους, προφανώς δε θα το κατέθεταν ενώπιον του δικαστηρίου φοβούμενοι για τη ζωή τους, ενώ ο Λεμπιδάκης πιθανότατα φοβούμενος για τη ζωή του αναφέρει ότι οι δράστες φορούσαν κουκούλες.

Άλλωστε, η πράξη της απαγωγής συντελέστηκε μέρα μεσημέρι, σε πολυσύχναστο δρόμο-κόμβο, επομένως θα ήταν εντελώς επιπόλαιο και παρακινδυνευμένο για τους ίδιους τους δράστες να φορούν κουκούλες και να τραβήξουν την προσοχή των διερχομένων, δεδομένου ότι δεν πρόκειται για ερασιτέχνες αλλά για επαγγελματίες κακοποιούς», αναφέρεται, επιπρόσθετα, στο σκεπτικό της απόφασης.

Πηγή: neakriti