Οικονομία

Αμερικανικές εκλογές: το θρίλερ έφερε πτώση στις μετοχές στην Ευρώπη

Σημαντική πτώση καταγράφουν οι μετοχές στην έναρξη της συνεδρίασης. Υποχώρησε και το ευρώ...

Σημαντική πτώση κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται να έχει προβάδισμα έναντι του Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν σε μια σειρά από κρίσιμες πολιτείες, καθιστώντας αμφίρροπη τη μάχη για τον Λευκό Οίκο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 1,2% στις 10:05 ώρα Ελλάδας, ενώ ο γερμανικός DAX κατέγραψε πτώση 1,8% και ο βρετανικός FTSE 1,2%. Τα futures στον δείκτη S&P 500 της Νέας Υόρκης σημείωσαν πτώση 0,6% ύστερα από έντονες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ αυτά στον Nasdaq ενισχύθηκαν κατά 1,0%.

Σε μια εξέλιξη που επιτείνει την αβεβαιότητα, ο Τραμπ κήρυξε τη νίκη του παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα σε αρκετές πολιτείες-κλειδιά και δήλωσε ότι «αυτοί» προσπαθούν να κλέψουν τις εκλογές, χωρίς να παράσχει αποδείξεις. Δήλωσε επίσης ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο εάν χρειαστεί.

Οι μετοχές των τραπεζών, των εταιριών πετρελαίου και αερίου και των μεταλλευτικών εταιριών κατέγραψαν πτώση άνω του 3%. Οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών σημείωσαν πτώση 2,7%.

Επίσης, οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων υποχώρησαν σήμερα στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Μάρτιο καθώς εμφανίζεται αμφίρροπη η μάχη για την αμερικανική προεδρία. Τα λεγόμενα ‘ασφαλή καταφύγια’ όπως τα γερμανικά και τα αμερικανικά ομόλογα ενισχύθηκαν εν μέσω ενδείξεων ότι η μάχη για τον Λευκό Οίκο θα παραταθεί, καθώς το αποτέλεσμα φαίνεται να στηρίζεται σε μια σειρά από κρίσιμες πολιτείες όπου μπορεί να χρειαστούν μέρες για την οριστική καταμέτρηση των ψήφων.

Η απόδοση του γερμανικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Μάρτιο, στο -0.671%. Η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των αμερικανικών και των γερμανικών 10ετών τίτλων μειώθηκε γύρω στις 143 μονάδες βάσης, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων υποχώρησαν περισσότερο από αυτές των γερμανικών. Η διαφορά τους είχε διευρυνθεί τους τελευταίους μήνες καθώς υπήρξε απόκλιση στην οικονομική ανάπτυξη ΗΠΑ και Ευρώπης, αγγίζοντας χθες τις 152 μονάδες βάσης, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο.

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,29% και διαμορφώνεται στα 1,1689 δολάρια. Το ευρώ βρίσκεται στα 122,668 γεν, στο 0,9029 με τη στερλίνα και στο 1,0675 με το ελβετικό φράγκο. Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,33% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 104,929 γεν. Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση 0,93% και διαμορφώνεται στα 1,2946 δολάρια.