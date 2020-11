Τεχνολογία - Επιστήμη

Αμερικανικές εκλογές: σήμανση από το Facebook στα μηνύματα Τραμπ - Μπάιντεν

Παρέμβαση από το Facebook για τις πρόωρες διεκδικήσεις για νίκη στις εκλογές στις ΗΠΑ.

Η Facebook Inc ανακοίνωσε ότι πρόσθεσε σήμανση στα μηνύματα και των δύο προεδρικών υποψήφιων στις αμερικανικές εκλογές εξηγώντας ότι η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται.

«Μόλις ο πρόεδρος Τραμπ άρχισε να αναρτά πρόωρες διεκδικήσεις για νίκη, αρχίσαμε να αναρτάμε προειδοποιήσεις στο Facebook και στο Instagram ότι συνεχίζεται η καταμέτρηση των ψήφων και ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τον νικητή», αναφέρει η Facebook Inc σε ανακοίνωσή της.

Η καταμέτρηση των ψήφων γίνεται σε κλίμα κλίμα πόλωσης, με τον Ντόναλντ Τραμπ να προειδοποιεί για προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, προκειμένου να σταματήσει η καταμέτρηση!