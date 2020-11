Κοινωνία

Πολεμική Αεροπορία: Κλήση σε στρατεύσιμους για κατάταξη

Πότε παρουσιάζονται οι στρατεύσιμοι οι οποίοι έχουν πάρει αναβολή. Ποιους αφορά. Αναλυτικά οι κλάσεις και οι κατηγορίες.

Καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την 2020 ΣΤ΄/ΕΣΣΟ, την 9η Νοεμβρίου - οι προερχόμενοι από αναβολή για λόγους υγείας- και 16 και 17 Νοεμβρίου -οι λοιποί οπλίτες - οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία, είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:

α. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1997 έως και 2021 (γεννημένοι το 1976 έως και το 2000) από όλους τους νομούς, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 01 Ιουλίου 2020 έως και 31 Αυγούστου 2020 και

β. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 1997 έως και 2021 (γεννημένοι το 1976 έως και το 2000) που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 31 Οκτωβρίου 2020.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΑ, ο ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:

α. Η 9η Νοεμβρίου 2020, για τους στρατεύσιμους όλων των στρατολογικών υπηρεσιών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας Ι/2 έως Ι/4 με γνωμάτευση οποιασδήποτε επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων και

β. Η 16η Νοεμβρίου και η 17η Νοεμβρίου 2020, για τους λοιπούς στρατευσίμους, όλων των στρατολογικών υπηρεσιών.

Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται, υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης, στην Αεροπορική Βάση Τρίπολης, εκτός αυτών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκε η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι υποχρεούνται για κατάταξη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τις ειδικές κατηγορίες στρατευσίμων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΠΑ www.haf.gr και την ηλεκτρονική διεύθυνση https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Η516-8Κ4.