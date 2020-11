Life

“Ήλιος”: η φυγή, τα μυστικά και η συγκατοίκηση που... βάζει φωτιές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαρκείς ανατροπές στην εξέλξη της υπόθεσης, στα νέα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, "Ήλιος', που προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 20:00, αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Δευτέρα 9 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 38

Ο Φίλιππος και η Αλίκη έρχονται και πάλι κοντά σε μια προσπάθεια να σώσουν τον γάμο τους. Η Αντωνίου ανακαλύπτει πως η Λήδα την πλησίασε για να την κατασκοπεύει, ενώ ο Δημήτρης ζητάει από την Αθηνά να εκδώσει ένταλμα εναντίον της. Η Νίκη, ανυποψίαστη ακόμα για τον ρόλο του γιου της στην υπόθεση του Ντίνου, καλεί δικό της δικηγόρο να βοηθήσει τον Ντίνο. Η Μάρθα συνέρχεται προκαλώντας τον πανικό της Νέλλης και του Μάνου. Η Αλίκη προβληματίζεται βλέποντας την ένταση ανάμεσα στο ζευγάρι και την βίαιη συμπεριφορά του Μάνου απέναντι στη Νέλλη και μοιράζεται την ανησυχία της με τον Δήμο. Ο Ντίνος, αποφασισμένος να γλιτώσει τη φυλακή με κάθε κόστος, αναλαμβάνει δράση λίγο πριν η Μάρθα καταθέσει στον Δημήτρη…

Τρίτη 10 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 39

Μια δημοσίευση που αφορά την Αγγελική θα ανατρέψει ξαφνικά όλες τις ισορροπίες και η Αντωνίου έχει ακόμη περισσότερους λόγους να φοβάται... Τίποτα δεν μπορεί να μείνει κρυφό για πάντα τελικά… Η Αθηνά θα παραδεχτεί ότι αδίκησε τον Δημήτρη και υποτίμησε την κατάσταση. Η Αντωνίου θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Μαρία. Ο Δημήτρης παίρνει το ένταλμα και αρχίζει έρευνα στο σπίτι της Αντωνίου. Θα βρει κάποιο στοιχείο ή πρόλαβε να τα καταστρέψει όλα; Η Νέλλη αποφασίζει να μιλήσει στην Νίκη και να της πει όλη την αλήθεια…

Τετάρτη 11 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 40

Η σύλληψη της Αντωνίου προκαλεί ένταση και ανάμεικτα συναισθήματα σε όλους. Η Μαρία κι ο Αντώνης ελπίζουν επιτέλους στη δικαίωση της Αγγελικής. Ο Δημήτρης αδημονεί και αυτός να κλείσει την υπόθεση και δεν διστάζει να συγκρουστεί γι’ αυτό με την Αθηνά. Απ’ την άλλη, η Νίκη αδυνατεί να διαχειριστεί την αποκάλυψη πως ο Μάνος ευθύνεται για ό,τι συνέβη στο φοιτητικό πάρτι. Στριμώχνει τον γιο της και τον προειδοποιεί να αναλάβει τις ευθύνες του. Ο Αντρέας, όμως, έχει άλλη γνώμη γι’ αυτό. Ο Δημήτρης ελπίζει πως η σχέση του με την Λήδα επιτέλους βρίσκει το δρόμο της. Το ίδιο ελπίζει κι η Αλίκη για τον γάμο της με τον Φίλιππο. Η επιφυλακτική στάση, όμως, της Λήδας απ’ τη μια, αλλά και του Φίλιππου απ’ την άλλη, απλώνει ακόμη σκιές στις προσδοκίες του Δημήτρη και της Αλίκης.

Πέμπτη 12 Νοεμβρίου – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 41

Η Νίκη προσπαθεί να προστατέψει τον Μάνο, αλλά πιέζεται από παντού, ενώ η επέμβαση του Αντρέα θα είναι καταλυτική… Η Λένα θέλει να βοηθήσει τον Ντίνο, αλλά έχει μείνει μόνη της σε αυτό και δεν ξέρει αν θα τα καταφέρει. Η Λήδα αισθάνεται πολύ μπερδεμένη όταν ο Δημήτρης της ζητά για ακόμη μία φορά να μείνουν μαζί. Ο Φίλιππος αρχίζει να ενοχλείται με την καλή σχέση που έχει ο γιος του με τον Δημήτρη... Η Μαρία και ο Αντώνης προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια τους και να συνειδητοποιήσουν πως η κόρη τους η Αγγελική ήταν ένας άλλος άνθρωπος από αυτόν που εκείνοι νόμιζαν.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 42

Η Αντωνίου, πιεσμένη από την Λήδα, της λέει όλη την αλήθεια για την σχέση του άντρα της με την Αγγελική. Η Λήδα την κατηγορεί ευθέως πως εκείνη δολοφόνησε την αδελφή της. Η Εύα αποκαλύπτει στην Αλίκη ότι τα χάπια τα πούλαγαν ο Μάνος και η Νέλλη. Ο Μάνος, που αισθάνεται τον κλοιό να στενεύει, παίρνει με το ζόρι την Νέλλη και φεύγουν απροειδοποίητα από την Καβάλα. Η Νίκη επισκέπτεται τον Ντίνο στην φυλακή και μαθαίνει για τον εκβιασμό που υπέστη… Ο Φίλιππος κάνει ευθεία επίθεση στον Δημήτρη, προειδοποιώντας τον να μείνει μακριά από τον γιο του. Η Αλίκη νιώθει να χάνει τον Φίλιππο κάθε μέρα και πιο πολύ, ενώ η Λήδα απαντάει θετικά στην πρόταση του Δημήτρη να μείνουν μαζί. Ο Φίλιππος το μαθαίνει και χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια του…





Gallery