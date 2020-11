Κοινωνία

Απόφαση της Ένωσης Δικαστών για διακοπή των συνεδριάσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για την αναστολή όλων των δικαστικών ενεργειών.

«Το Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων εκτιμώντας την κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά την έκδοση της επικίνδυνης ΚΥΑ η οποία επιτρέπει σε συνθήκες έκρηξης της πανδημίας την πλήρη λειτουργία των Δικαστηρίων, αποφάσισε τη διακοπή των συνεδριάσεων όλων των ποινικών και πολιτικών Δικαστηρίων της Χώρας, καθώς και κάθε άλλης δικαστικής ενέργειας, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου από τις 09.00’ μέχρι τις 12.00’», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ένωση και συνεχίζει πως:

«Η συμβολική αυτή πράξη αποτελεί το πρώτο μήνυμα διαμαρτυρίας απέναντι στην Κυβέρνηση και ταυτόχρονα μία μικρή υπόμνηση ότι η αξίωση της ατομικής ευθύνης από κάθε πολίτη πρέπει να συνοδεύεται από την κοινωνική ευθύνη της Πολιτείας απέναντί του».

«Η θυσία της υγείας των πολιτών στο βωμό της ικανοποίησης συντεχνιακών συμφερόντων ακυρώνει κάθε προσπάθεια επιστημονικής και ορθολογικής προσέγγισης ενός προβλήματος οικουμενικού και στέλνει αντιφατικά μηνύματα στην κοινωνία. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να εφαρμόσουν την απόφαση του ΔΣ της Ένωσης και να αναγνώσουν στα ακροατήρια αυτό το μήνυμα», καταλήγει η ανακοίνωση.