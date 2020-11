Πολιτική

Κορονοϊός - Πέτσας: πιθανή η απαγόρευση μετακινήσεων από νόμο σε νομό

Τι είπε για τις φήμες περί αυστηρότερων μέτρων στο Λεκανοπέδιο. "Παράθυρο" για απαγόρευση μετακίνησης από περιφέρεια σε περιφέρεια.

Διαψεύδει τις φήμες για lockdown στην Αττική και μέτρα όμοια με αυτά της Θεσσαλονίκης και της Ξάνθης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο για την απαγόρευση μετακίνησης από περιφέρεια σε περιφέρεια.

«Αυτό που πρέπει να δούμε, είναι πώς θα αποδώσουν τα μέτρα. Οι πολίτες να τηρούν τα μέτρα, για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Εάν χρειαστεί, ένα από τα μέτρα που θα πάρουμε να είναι η απαγόρευση διαπεριφερειακών μετακινήσεων, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε, αν οι ειδικοί μας το εισηγηθούν» είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Open, ενώ σε ερώτηση για το εάν η Αττική βρίσκεται κοντά σε lockdown, απάντησε «όχι».

«Τα μέτρα που έχουμε πάρει και τα μέτρα του τοπικού lockdown σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες αποφασίστηκαν για να μπορέσουμε τον Νοέμβριο να τιθασεύουμε το δεύτερο μεγάλο κύμα του κορονοϊού, ώστε να είναι πιο αισιόδοξος ο Δεκέμβριος, δεδομένου ότι θέλουμε να κινηθεί και η αγορά, προκειμένου να μην έχουμε μία καθίζηση οικονομική» είπε και πρόσθεσε: «Αυτή είναι η μάχη που θα δώσουμε την επόμενη εβδομάδα».

Μιλώντας πάντως το πρωί στον ΑΝΤ1 ο λοιμωξιολόγος Αθανάσιος Σκουτέλης, έκρουσε τον κώδωνα κινδύνου, τονίζοντας ότι ένα τοπικό lockdown είναι κοντά. «Δεν πρέπει να φτάσουμε στην ερημιά του Μάρτη», τόνισε ο καθηγητής.