Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: νέα ανάρτηση με ελληνικό... χρώμα

Το γεμάτο νόημα μήνυμά του στα social media και η εικόνα με τους αρχαίους κίονες.

«Τα μεγάλα αποτελέσματα απαιτούν μεγάλες φιλοδοξίες»... Αυτή είναι η νέα ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα social media, με ελληνικό... χρώμα.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, MVP δύο συνεχόμενες σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ στον κόσμο, ανήρτησε ένα κολάζ φωτογραφιών, που τον παρουσιάζει να... ίπταται ανάμεσα σε αρχαίους κίονες.