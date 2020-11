Κοινωνία

Βρέθηκαν οι ανήλικες που χάθηκαν από την Αγία Παρασκευή

Τέλος η αγωνία για τα τρία κορίτσια. Πού εντοπίστηκαν. Τι αναφέρει "Το Χαμόγελο του Παιδιου".

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών κοριτσιών ηλικίας 15, 15 και 16 ετών, τα οποία είχαν εξαφανιστεί την Κυριακή 1η Νοεμβρίου από την περιοχή της Αγίας Παρασκευής.

Η Πελαγία, η Ιωάννα Μαρία και η Αμάντα εντοπίστηκαν στην ίδια περιοχή σήμερα το πρωί, όπως ανακοίνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Η ανακοίνωση του Χαμόγελου:

«Η περιπέτεια της Πελαγίας (ον.) Κ.(επ.), 15 ετών, Αμάντας (ον.) Σ.(επ.), 16 ετών και της Ιωάννας-Μαρίας (ον.) Μ.(επ.), 15 ετών, έληξε σήμερα το πρωί δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών τους ανθρώπων που τις αναζητούσαν. Οι ανήλικες βρέθηκαν στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και είναι καλά στην υγεία τους. Οι φυγές των παιδιών κατά την εφηβική ηλικία είναι ένα συχνό φαινόμενο, το οποίο επιτείνει τη δεδομένη χρονική στιγμή ο εγκλεισμός λόγω των μέτρων για τον Covid-19. Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές να δημιουργούνται συναισθήματα καταπίεσης στους εφήβους και ανάγκη εκτόνωσής τους μέσω ανάλογων συμπεριφορών».