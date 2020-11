Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σύνοδος ΥΠΕΞ: μήνυμα Μητσοτάκη στους αρνητές του ιού

Στους αρνητές του κορονοϊού αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, χαιρετίζοντας την Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία στην εποχή της πανδημίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της 130ης συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία φιλοξενείται στο υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα, στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών Εξωτερικών.

«Δυστυχώς, λόγω της πανδημίας έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με διαφορετικό τρόπο και κατά τους προηγούμενους μήνες η Ευρώπη κλήθηκε να προσπαθήσει να βρει λύσεις σε ένα πρόβλημα, το οποίο δεν είχε ποτέ ξανά αντιμετωπιστεί στο παρελθόν. Στο πώς να διαχειριστούμε μια άνευ προηγουμένου, φονική και δυστυχώς συνεχιζόμενη υγειονομική κρίση, χωρίς να υπονομεύσουμε τις θεμελιώδεις ελευθερίες μας», ανέφερε στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Υπογράμμισε επίσης ότι τα 47 μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης καταβάλλουν παράλληλα προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τα fake news που αφορούν την κρίση του κορονοϊού και να δώσουν αναλογικές λύσεις στα προβλήματα που προκύπτουν, χωρίς να περιορίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

«Ξέρω πόσο δύσκολο είναι να επιβάλεις μέτρα και κάθε μέρα να αντιμετωπίζεις άλλα δεδομένα ενώ πρέπει να είσαι ευέλικτος, γρήγορος και αποφασιστικός στις αποφάσεις… Οι πολίτες πρέπει να είναι καλά ενημερωμένοι και να απορρίπτουν τις ψευδείς ειδήσεις, τις αντιεπιστημονικές θεωρίες και τη διχαστική ρητορική. Είναι παγκόσμια πρόκληση» τόνισε ο πρωθυπουργός και έστειλε μήνυμα στους αρνητές του ιού:

«Βλέπουμε και στην Ευρώπη τις ίδιες τάσεις, τους ανθρώπους να αμφισβητούν την βασική επιστήμη, να αμφισβητούν ακόμη και αν υπάρχει ο κορονοϊός. Ευτυχώς είναι μικρή μειονότητα αλλά μόνιμα να τους θυμίζουμε ότι είναι φυσικό να κουραστούν στην μάχη κατά της πανδημίας αλλά να εμπιστεύονται τους επιστήμονες. Ο ιός είναι θανατηφόρος και θα δοκιμάσει τα συστήματα υγείας και των προηγμένων χωρών…»