Μητσοτάκης: ψήφος εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας

Ο πρωθυπουργός έδωσε το «παρών» στην παρουσίαση του μνημονίου συνεργασίας για την επένδυση «Smart & Sustainable Island» της Volkswagen στην Αστυπάλαια.

«Η Αστυπάλαια μπορεί και θα γίνει μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, όχι μόνο σε εθνικό αλλά επίσης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Μπορεί να δώσει το παράδειγμα για το πώς μικρές κοινότητες είναι ικανές να επωφεληθούν από την αντιμετώπιση παλιών προβλημάτων με νέες λύσεις», τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση του μνημονίου συνεργασίας για την επένδυση «Smart & Sustainable Island» της Volkswagen στην Αστυπάλαια, ενός πρωτοποριακού έργου που θα μετατρέψει την Αστυπάλαια στο πρώτο «έξυπνο» ενεργειακά και πράσινο νησί της Μεσογείου και θα εξασφαλίσει την ενεργειακή της αυτονομία.

Αγαπητέ Herbert, αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητοί Υπουργοί, κυρίες και κύριοι,

Αυτές τις δύσκολες ώρες, στέλνουμε σήμερα ένα ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα στον κόσμο. Θυμάμαι την πρώτη μας συζήτηση με τον Herbert για το πλαίσιο αυτό του έργου. Τότε μας φαινόταν μια εξαιρετική ιδέα πραγματικά. Αλλά θα ήθελα επαινέσω τις ομάδες μας για την σκληρή δουλειά που έκαναν ώστε να φτάσουμε σε θέση σήμερα να υπογράφουμε αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας, με τη δέσμευση μάλιστα όλων των συμβαλλόμενων μερών να μετουσιώσουν μια σπουδαία ιδέα σε πραγματικό έργο, το οποίο πραγματικά θα αλλάξει, τολμώ να πω θα μεταμορφώσει, αυτό το όμορφο νησί, την Αστυπάλαια.

Πριν από 2.500 χρόνια, ο Ηράκλειτος έγραψε πως η αλλαγή είναι η μόνη σταθερά στην ζωή.

Ήταν γνωστός ως ο «Σκοτεινός», καθώς η αντίληψή του για τον κόσμο ήταν περίπλοκη και δυσνόητη. Μάλιστα προσπαθώντας να περιγράψει το όσα κατανοούσε ο κόσμος για την πραγματικότητα, συχνά έλεγε πως ο κόσμος κοιμάται. Για τον Ηράκλειτο, το να είσαι ξύπνιος - να είσαι σε καθεστώς εγρήγορσης - είναι συνώνυμο της αλήθειας.

Πολλοί θα μπορούσαν να ισχυριστούν πως ο κόσμος μας όντως κοιμάται σε ό,τι αφορά το θέμα της κλιματικής αλλαγής εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μόνο τα τελευταία χρόνια, «ξυπνήσαμε» και περάσαμε σε μια κατάσταση εγρήγορσης που μας ώθησε στο να αναλάβουμε δράση και να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη πρόκληση της γενιάς μας. Αλλά - όπως μας δίδαξε ο Ηράκλειτος - η αλλαγή θα πρέπει να είναι αδιάκοπη και συνεχής.

Κάποιες φορές ξεκινά με μικρά βήματα, αλλά σε βάθος χρόνου μπορεί να μετουσιωθεί σε πραγματική μεταμόρφωση. Αυτό ισχύει απόλυτα στο θέμα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Σε ό,τι αφορά το σημερινό έργο, θεωρώ πως ξεκινάει ένα μεγάλο ταξίδι που θα μεταμορφώσει αυτό το όμορφο νησί σε ένα μοντέλο έξυπνης και πράσινης διαβίωσης. Ένα μικρό βήμα, το οποίο πιστεύω θα έχει τεράστιες επιπτώσεις για όλους.

Όταν σκεφτόμαστε τα ελληνικά νησιά, η καινοτομία δεν είναι η πρώτη σκέψη που έρχεται στο μυαλό μας. Ασυναίσθητα το μυαλό μας τρέχει σε εικόνες φυσικής ομορφιάς, μαγευτικές παραλίες, μοναδική αρχιτεκτονική, τοπικά ήθη και έθιμα. Αν και παρατήρησα - στο βίντεο που προβλήθηκε για την Αστυπάλαια - υπήρχαν και εικόνες με αρκετούς ανεμόμυλους. Αυτό που θεωρούμε σήμερα μέρος της πολιτιστικής κληρονομιάς, πριν από αιώνες συνιστούσε καινοτομία.

Και, φυσικά, για όσους ζουν στην Αστυπάλαια όλον τον χρόνο, αγαπητέ Δήμαρχε, εσείς γνωρίζετε τις δυσκολίες της καθημερινότητας, ιδίως κατά την διάρκεια του χειμώνα, είναι ένα νησί 100 τετραγωνικών χιλιομέτρων, παρά το μέγεθος του, τα μέσα μεταφοράς είναι περιορισμένα. Έχει μόνο 2 λεωφορεία που ακολουθούν συγκεκριμένες διαδρομές, που δεν συμπεριλαμβάνουν το βόρειο και νότιο κομμάτι του νησιού. Επομένως, οι κάτοικοι αυτών των τμημάτων του νησιού, είναι αντιμέτωποι με αυτή την… κακή τους τύχη!

Ο πληθυσμός του νησιού ανέρχεται στους 1.300 κατοίκους. Ωστόσο, το νησί υποδέχεται περισσότερους από 70.000 τουρίστες και μάλιστα στοχεύει να υποδεχτεί σαφώς περισσότερους.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν. Όταν με τον Herbert σκεφτόμασταν ποιο θα μπορούσε να είναι το νησί που θα χρησιμοποιηθεί ως «εργαστήριο» για να αποδείξουμε την επίδραση που μπορεί να έχει η έξυπνη και πράσινη κινητικότητα και τεχνολογία, η Αστυπάλαια ήταν μία αυτονόητη επιλογή.

Μιλήσατε εκτενώς για τη φύση του έργου. Θα ήθελα να επισημάνω τους 3+1 σημαντικούς πυλώνες.

Ο πρώτος είναι η έξυπνη κινητικότητα. Τα συμβατικά λεωφορεία θα αντικατασταθούν από ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία θα λειτουργούν όπως χρειάζεται, δηλαδή με ευελιξία και σε όλη την περιφέρεια του νησιού. Θα συνδυάζουν και νέες, έξυπνες υπηρεσίες: Διαμοιραζόμενη μεταφορά, οχήματα κατά παραγγελία και την υπηρεσία της μικρο-κινητικότητας. Αυτό σημαίνει πως δεν χρειάζεται όλοι μας να διαθέτουμε όχημα. Μπορούμε να μοιραζόμαστε οχήματα. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να περιοριστεί και ο αριθμός των οχημάτων που κυκλοφορούν στο νησί. Όπως είπε ο Herbert μάλιστα, μπορεί ο αριθμός να μειωθεί κατά το ένα τρίτο.

Ο δεύτερος πυλώνας -που είναι και ο πιο ριζοσπαστικός- είναι το σχέδιο αντικατάστασης όλων των συμβατικών οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης με ηλεκτρικά. Τόσο τα ιδιωτικά όσο και τα δημόσια. Θα μας χρειαστούν περίπου 1.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ενώ θα διαμορφωθεί και ένα πλαίσιο πολύ ελκυστικών κινήτρων, για να ενθαρρύνουμε τους πολίτες της Αστυπάλαιας να κάνουν τη μετάβαση αυτή.

Ο τρίτος πυλώνας είναι η δημιουργία των απαραίτητων υποδομών. Η έξυπνη κινητικότητα δεν σημαίνει απλά αντικατάσταση των συμβατικών οχημάτων με έξυπνα οχήματα. Απαιτείται και το λογισμικό για την διασύνδεση και απαιτούνται φυσικά οι σταθμοί φόρτισης. Ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλιστεί πως η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές. Και εδώ έγκειται το κομμάτι της δικής μας δέσμευσης, να διασφαλίσουμε ότι η πράσινη ενέργεια θα είναι διαθέσιμη σε αφθονία για να τροφοδοτήσει την ηλεκτροκίνηση του μέλλοντος.

Και πίσω από όλα αυτά, υπάρχει και το πρόγραμμα αυτόνομης οδήγησης. Θα πρέπει να δοκιμάσουμε νέα συστήματα σε ένα σχετικά ελεγχόμενο περιβάλλον - όχι τόσο μεγάλο αλλά ούτε και μικρό. Ο κόσμος κινείται πολύ γρήγορα προς την ημιαυτόνομη και εν τέλει την αυτόνομη οδήγηση κι αυτό θα γίνει πραγματικότητα και στην Ελλάδα.

Αγαπητέ Herbert, αυτή είναι μία συνεργασία ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση -όλους τους Υπουργούς που έχουν συνεργαστεί- στον Δήμο της Αστυπάλαιας, διότι αγαπητέ Δήμαρχε εσείς θα είστε οι πρώτοι ωφελούμενοι, όχι μόνον με την έννοια ότι η ζωή σας θα γίνει καλύτερη αλλά και με την δημοσιότητα που θα λάβει το νησί, καθότι πρόκειται για έργο με μεγάλη προβολή.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Υπουργό κ. Φραγκογιάννη, ο οποίος προετοίμασε αυτό το project, αλλά και όλους τους άλλους Υπουργούς που συνεργάστηκαν πολύ στενά ώστε να γίνει πραγματικότητα.

Θα αναφερθώ εν συντομία στη σημασία αυτού του έργου για την ανάδειξη της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού. Η απόφαση της Volkswagen να έρθει στην Ελλάδα για την υλοποίηση αυτού του έργου αποτελεί επίσης ψήφο εμπιστοσύνης στις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας αλλά και στη σοβαρότητα αυτής της κυβέρνησης, στη δυνατότητά της να κάνει πράξη ένα σύνθετο έργο.

Όπως γνωρίζετε πριν από έναν μήνα η Microsoft ανακοίνωσε έργο αξίας 1 δισεκατομμυρίου για την ανάπτυξη data centers στην Αθήνα. Η Pfizer έχει αποφασίσει να εγκαταστήσει έναν από τους ψηφιακούς κόμβους της στη Θεσσαλονίκη. Μόλις χθες η μεγάλη αμερικανική εταιρεία Digital Realty ανακοίνωσε την απόκτηση της Lamda Hellix, που είναι η μεγαλύτερη διαχειρίστρια data centers στην Ελλάδα.

Όλα αυτά δείχνουν μία επανατοποθέτηση της Ελλάδας, ως μίας χώρας που δεν βασίζεται μόνο στα παραδοσιακά φυσικά πλεονεκτήματά της -όπως ο τουρισμός- ή στην γεωγραφική θέση της, αλλά πραγματικά αγκαλιάζει το μέλλον. Και όταν μιλάμε για το μέλλον αναφερόμαστε στην καινοτομία και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πιστεύω αυτό το έργο εμπεριέχει όλα αυτά τα συστατικά της στρατηγικής μας.

Κλείνοντας να πω ότι θέλουμε να διασφαλίσουμε πως αυτή η στρατηγική παρέχει ευκαιρίες που κατανέμονται δίκαια σε ολόκληρη τη χώρα. Δεν αφορά μόνο την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, αφορά επίσης μεσαίου μεγέθους ελληνικές πόλεις που είναι αυτή τη στιγμή κέντρα καινοτομίας, αλλά και τα νησιά μας, τα πιο μικρά νησιά.

Η Αστυπάλαια μπορεί και θα γίνει μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, όχι μόνο σε εθνικό αλλά επίσης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Μπορεί να δώσει το παράδειγμα για το πώς μικρές κοινότητες είναι ικανές να επωφεληθούν από την αντιμετώπιση παλιών προβλημάτων με νέες λύσεις. Και φυσικά μόλις πετύχει αυτό που θα δοκιμάσουμε στην Αστυπάλαια -και θα πετύχει- είμαι σίγουρος Herbert ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα σε άλλες περιοχές.

Άρα είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι θα είμαστε περήφανοι για αυτά που θα πετύχουμε. Στην Αστυπάλαια θα μπορέσουμε να έχουμε μία εικόνα του μέλλοντος.

Σας ευχαριστώ πολύ όλους και πάλι. Herbert ευελπιστώ να σε δω στην Αστυπάλαια μετά το πέρας της περιπέτειας με τον κορονοϊό. Αγαπητέ Δήμαρχε σας παρακαλώ μεταφέρετε τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους κατοίκους της Αστυπάλαιας και ελπίζω ότι θα μπορέσω να σας επισκεφτώ σύντομα, ώστε να μιλήσουμε περισσότερο για αυτό το έργο επί τόπου.

Σας ευχαριστώ και πάλι.