Ένοχη η καθηγήτρια που δεν φορούσε μάσκα σε μάθημα

Απέβαλε μαθητή επειδή της ζήτησε να φορέσει μάσκα. Η ποινή που της επιβλήθηκε. Τι κατέθεσε στο δικαστήριο ο διευθυντής του σχολείου.

Ποινή φυλάκισης 12 μηνών, με τριετή αναστολή, επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο στην καθηγήτρια σε ΕΠΑΛ που συνελήφθη στις 23 Οκτωβρίου μετά από καταγγελίες ότι δεν φορά μάσκα μέσα στην τάξη.

Το δικαστήριο κατά πλειοψηφία κήρυξε ένοχη την εκπαιδευτικό για τα αδικήματα της παραβίασης των μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού και της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας, αναγνωρίζοντάς της το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Απολογούμενη η καθηγήτρια υποστήριξε πως είχε γνωστοποιήσει στον διευθυντή του σχολείου, αλλά και τους μαθητές ότι θα έβγαζε συχνά την μάσκα της λόγω μιας ωτίτιδας, λαμβάνοντας ωστόσο όλα τα υπόλοιπα μέτρα για την προστασία από τον κορονοϊό: «Δεν θα έβαζα ποτέ σε κίνδυνο τους μαθητές και τους συναδέλφους μου».

Σύμφωνα με την καθηγήτρια, δεν ισχύει η καταγγελία γονέα μαθητή ότι τον απέβαλε επειδή της ζήτησε να φορέσει την μάσκα της. Όπως είπε στο δικαστήριο η κατηγορουμένη, υπέδειξε στον συγκεκριμένο μαθητή να βγει με άλλους συμμαθητές του από την αίθουσα γιατί «χυδαιολογούσαν και έβριζαν» και είχε χρέος να επαναφέρει στην ομαλότητα το τμήμα που «ήταν μία μικρή ζούγκλα».

Στην κατάθεσή του ο διευθυντής του ΕΠΑΛ υποστήριξε πως έμαθε για το περιστατικό, αφού πήγε στο γραφείο του η μητέρα του μαθητή για να καταγγείλει την καθηγήτρια. Είπε επίσης πως ζήτησε στην γυναίκα να μην προχωρήσει σε καταγγελία, προτείνοντας να καλέσει στο γραφείο του και την καθηγήτρια ώστε να λυθεί το θέμα.«Ήρθε η φιλόλογος χωρίς μάσκα, της έκανε παρατήρηση η μητέρα και έφυγε η συνάδελφός μου λέγοντας ότι έχει μάθημα. Τότε η μητέρα προχώρησε σε αναφορά. Εγώ δεν έχω δει εάν φοράει ή δεν φοράει μάσκα, αλλά έχω αναφορές από τα πενταμελή και το δεκαπενταμελές ότι δεν φορούσε και έκαναν αποχή από το μάθημά της».

Παράλληλα ο μάρτυρας τόνισε ότι η συνάδελφος του είναι εξαίρετη επιστήμονας και εκπαιδευτικός και ότι δεν ήθελε να εκθέσει σε κίνδυνο τους μαθητές της.

Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν σύμφωνη με την πρόταση του εισαγγελέα Έδρας, ο οποίος στην αγόρευσή του ανέφερε πως η κατηγορουμένη δεν σεβάστηκε το νόμο διερωτώμενος μάλιστα αν η καθηγήτρια έχει αντιληφθεί τον κίνδυνο που υπάρχει:

«Το ζήτημα δεν είναι η μάσκα, αλλά ο σεβασμός στο νόμο. Εάν κάποιος τον εφαρμόζει κατά το δοκούν οδηγούμαστε σε κοινωνία ανομίας.

Η κατηγορουμένη λέει συνεχώς "έκρινα, αποφάσισα, η γνώμη μου είναι" δηλαδή λέει πως αποφάσισε να φοράει μάσκα όποτε θέλει αυτή.

Όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία τηρούσε τα άλλα μέτρα, αλλά έκρινε, νόμισε, αποφάσισε να μη φορά μάσκα. Αναβίβασε τον εαυτό της σε λοιμωξιολόγο. Αναρωτιέμαι εάν έχει καταλάβει ακόμα τον κίνδυνο που υπάρχει».