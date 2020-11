Κόσμος

Κορονοϊός: εμβολιάστηκε ο σεΐχης του Ντουμπάι

Ποιο εμβόλιο χρησιμοποίησε ο αντιπρόεδρος και πρωθυπουργός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο σεΐχης του Ντουμπάι, Μοχάμεντ Μπιν Ρασίντ Αλ Μακτούμ, εμβολιάστηκε σήμερα για τον κορονοϊό.

Ο αντιπρόεδρος και πρωθυπουργός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χρησιμοποίησε το ίδιο σκεύασμα που έχει ήδη χορηγηθεί στον υπουργό Εξωτερικών Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγιέντ και μία σειρά από αξιωματούχους της χώρας.

Πρόκειται για το εμβόλιο που ανέπτυξε η κινεζική εταιρεία Sinopharm Group και το οποίο δοκιμάζεται στο πλαίσιο της Φάσης 3 των σχετικών ερευνών από τον Ιούλιο, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση έδωσε έκτακτη έγκριση για τη χρήση του στους εργαζόμενους του τομέα υγείας.

«Κάνοντας το εμβόλιο του Covid-19 σήμερα. Ευχόμαστε σε όλους ασφάλεια και καλή υγεία και είμαστε υπερήφανοι για τις ομάδες μας, που δούλεψαν ακατάπαυστα για να κάνουν το εμβόλιο διαθέσιμο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», έγραψε ο σεΐχης στο Twitter.