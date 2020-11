Αθλητικά

ΟΦΗ: έκανε… κατάληψη στην Εθνική Ελπίδων!

O Γκούμας χάρισε απλόχερα… χαμόγελα στις τάξεις των Κρητών, με τις κλήσεις του στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Ενθουσιασμός επικρατεί στον ΟΦΗ, μετά την κλήση 5 ποδοσφαιριστών της ομάδας, στην Εθνική Ελπίδων, για τα παιχνίδια με τη Τσεχία και τη Σκωτία.

Ο Γιάννης Γκούμας, κάλεσε τους: Φροίξος Γρίβας, Απόστολος Διαμαντής, Οδυσσέας Λυμπεράκης, Κωνσταντίνος Μπαλογιάννης και Αμπντούλ Ραχμάν Ουές, σε μια ιστορική στιγμή για τον ΟΦΗ.

«Πέντε διεθνείς στην Εθνική Ελπίδων για πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΦΗ. Μας κάνετε όλους υπερήφανους», έγραψε η ΠΑΕ ΟΦΗ, με τον ίδιο τον μεγαλομέτοχο Μπούση να κάνει σχετική ανάρτηση, ενώ και ο Γιώργος Σαμαράς δήλωσε περήφανος για το γεγονός.