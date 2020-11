Πολιτική

Τσίπρας: εγκληματικές ευθύνες για την κατάσταση στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε πως υπάρχει φόβος και αγωνία για να μην αντιμετωπίσουμε καταστάσεις Μπέργκαμο, με «επιλογή ασθενών».

«Η κατάσταση που επικρατεί στα δημόσια νοσοκομεία της Βόρεια Ελλάδας συνολικά, είναι δραματική και κάποιοι έχουν εγκληματικές ευθύνες για αυτή την ολιγωρία, την αδράνεια, σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά τη Θεσσαλονίκη», δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας μετά τις συναντήσεις που είχε με τη διοίκηση και εργαζόμενους στο νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου».

«Ο φόβος που έχουμε -καθώς έχει κρασάρει ήδη το σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα, είναι γεμάτες όλες οι εντατικές-, ο φόβος και η αγωνία είναι να μην αντιμετωπίσουμε καταστάσεις Μπέργκαμο, δηλαδή να μη βρεθούμε στη δύσκολη στιγμή όπου θα γίνεται επιλογή ασθενών που θα τους παρασχεθεί η βοήθεια στη ΜΕΘ», είπε ο κ. Τσίπρας.

Επισήμανε ότι τώρα που βρισκόμαστε σε οριακό σημείο, «η προσπάθεια είναι να σώσουμε ό,τι μπορεί να σωθεί» και προς την κατεύθυνση αυτή πρότεινε να γίνει επίταξη ιδιωτικών νοσηλευτικών μονάδων, το άνοιγμα του 424 Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ώστε να δέχεται κι αυτό περιστατικά, καθώς και την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας με υποδομές και έμψυχο δυναμικό.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι υπάρχουν ευθύνες και θα καταλογιστούν και παρατήρησε πως «ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε στη Θεσσαλονίκη και ανακοίνωσε 15.000 προσλήψεις στο Στρατό αλλά όχι στη δημόσια Υγεία», ενώ πρόσθεσε πως «ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας χαρακτήριζε "πεταμένα λεφτά" τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία νέων μονάδων ΜΕΘ».

Είπε ακόμα ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για μικροκομματικές συμπεριφορές και όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε τη μάχη ενάντια στον κορονοϊό για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Γιατροί κι άλλοι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο μίλησαν για έλλειψη σχεδιασμού, έλλειψη προσωπικού και είπαν ότι ήδη γίνεται επιλογή ασθενών όχι στις περιπτώσεις Covid-19 αλλά στις άλλες ειδικότητες καθώς η εντολή είναι να κάνουν μόνο το 20% των χειρουργείων που γίνονταν την προηγούμενη περίοδο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία συναντήθηκε με τη διοικήτρια του νοσοκομείου Μαρία Γιογκατζή και ενημερώθηκε αναλυτικά για την κατάσταση που επικρατεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η πρόεδρος του σωματείου των εργαζομένων στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» Ελένη Σιώτου τονίζει ότι έχουν γεμίσει και οι 25 κλίνες ΜΕΘ και οι 82 κλίνες Covid-19 που διαθέτει το νοσοκομείο. Είπε ότι επισήμως σήμερα είναι 71 τα θετικά κρούσματα κορονοϊού μεταξύ των γιατρών του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού του νοσοκομείου. Ακόμη, ανέφερε ότι το προσωπικό του νοσοκομείου ενισχύθηκε με 100 μη μόνιμους, οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν επικουρικό έργο.