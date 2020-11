Life

“Χιούστον το λύσαμε”: Μπάρμπα και Σπαλιάρας... δίνουν ρέστα! (εικόνες)

Ακόμη ένα απολαυστικό βράδυ Παρασκευής στον ΑΝΤ1, με ανατρεπτικές συζητήσεις και καλεσμένους σε... περίεργες αποστολές.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης, απομονωμένοι σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό, σχολιάζουν ό,τι σημαντικό αλλά και ασήμαντο έρχεται… σαν «κομήτης» να ταράξει την καθημερινότητά μας και φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις και εκτελούν θεότρελες αποστολές, κάθε Παρασκευή στις 23:30.

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου στις 23:30, στον διαστημικό σταθμό έρχεται ο Γιάννης Σπαλιάρας ο οποίος συμμετέχει στο απόλυτο παιχνίδι επιβίωσης του «Χιούστον το Λύσαμε» με αντιπάλους τον Φάνη, τον Νικόλα, την Αναστασία και τον κ. Σάκη. Ποιος θα καταφέρει να επικρατήσει και να κερδίσει το έπαθλο της εβδομάδας;

Επίσης με space διάθεση ο Γιάννης απαντά στα παρακάτω ερωτήματα: Πώς ήταν τα γυρίσματα στο Μεξικό για τη σειρά που έπαιξε και προβλήθηκε στο Netflix; Ποιοι άλλοι Έλληνες ήταν υποψήφιοι για τον ρόλο, αλλά, τελικά, δεν τον πήραν; Είναι οι Ελληνίδες πιο ωραίες από τις Μεξικανές; Ποιο ήταν καλύτερο, το Nomads ή το Survivor;

Τέλος, βλέπουμε τον Γιάννη να δοκιμάζεται σε διάφορους ρόλους, από ρεπόρτερ, έως τηλεπωλητής για κρέμες. Σε ποιον ρόλο είναι καλύτερος;

Η αγαπημένη ηθοποιός Βάνα Μπάρμπα έρχεται στο διαστημικό σταθμό και μας απογειώνει!

Πόσο σύμβολο του σεξ νιώθει και πόσο σημαντικό είναι το σεξ στη ζωή της; Τι θα έκανε αν γινόταν για μία μέρα Πρωθυπουργός και ποιους θα «ξήλωνε»; Θα προτιμούσε να κάνει κάτι με τον Φάνη ή τον Νικόλα;

Τι πραγματικά έγινε την βραδιά των Όσκαρ, ανάμεσα σε εκείνη και τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι; Υπάρχει, τελικά, άντρας που δεν ενέδωσε στη Βάνα Μπάρμπα;

Έχει μετανιώσει για τις γυμνές της φωτογραφίσεις;

Ετοιμαστείτε για πολλές ανατροπές, μοναδικές ατάκες και ασταμάτητο γέλιο! Απολαύστε τα πρόσωπα της επικαιρότητας, όπως δεν τα έχετε δει ποτέ πριν, να απαντούν σε καυστικές ερωτήσεις και να εκτελούν θεότρελες αποστολές γεμάτες χιούμορ και σάτιρα.

Μαζί με τον Φάνη και τον Νικόλα θα είναι ο άνκορμαν/ ανταποκριτής/ επιστημονικός συνεργάτης/ κονεσέρ/ ειδήμων σε διεθνή θέματα/ παλαίμαχος σταρ/ άσσος του ρεπορτάζ Μάκης Παπασημακόπουλος.

Συμμετέχουν επίσης ως μέλη του πληρώματος, η Αναστασία και ο κ. Σάκης.

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί τους στον καινούριο κόσμο που θα δημιουργήσουν;

We‘ll beam you up!

