Υγεία - Περιβάλλον

Το κερί στα αυτιά είναι... δείκτης για το στρες

Ερευνητές εκτιμούν ότι μελλοντικά από αυτό το κερί θα μπορούν να βγάζουν συμπεράσματα για την συνολική υγεία του οργανισμού.

Το «κερί» στα αυτιά -που προέρχεται από εσωτερικές εκκρίσεις- μπορεί να αποκαλύψει τα επίπεδα στρες ενός ανθρώπου και μελλοντικά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για ένα νέο διαγνωστικό τεστ της ψυχικής υγείας, σύμφωνα με Βρετανούς και Χιλιανούς επιστήμονες.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον ψυχίατρο Άντρες Χεράνε-Βίβες του Ινστιτούτου Γνωσιακής Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου (UCL), οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Heliyon», σύμφωνα με το BBC και τη «Γκάρντιαν», μελέτησαν 37 άτομα και έδειξαν ότι η ορμόνη του στρες κορτιζόλη μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα στα δείγματα από το «κερί» του αυτιού.

Αυτή η διαπίστωση ανοίγει τον δρόμο για νέους τρόπους διάγνωσης του στρες γενικότερα, αλλά και άλλων ψυχικών διαταραχών όπως η κατάθλιψη, ακόμη και με φθηνά τεστ που θα γίνονται κατ' οίκον χωρίς την παρουσία γιατρού. Στόχος των ερευνητών είναι η εύρεση ενός αντικειμενικού βιολογικού δείκτη για τις ψυχικές παθήσεις. Μέχρι σήμερα οι διαγνώσεις είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενικές.

Έως τώρα η κορτιζόλη ανιχνεύεται στο αίμα, στα ούρα και στο σάλιο, αλλά αυτά τα δείγματα καταγράφουν μόνο τα βραχυπρόθεσμα επίπεδα του στρες, ενώ η ανίχνευση της εν λόγω ορμόνης στις εκκρίσεις του αυτιού όχι μόνο θα είναι μεγάλη πρακτική διευκόλυνση για τους γιατρούς, αλλά θα αποκαλύπτει, επίσης, το στρες σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου. Ο δρ Χεράνε-Βίβες προηγουμένως είχε προσπαθήσει να μετρήσει την κορτιζόλη στις τρίχες των μαλλιών, όμως αυτές πρέπει να έχουν μήκος τουλάχιστον τριών εκατοστών, πράγμα που περιορίζει τη χρησιμότητα ενός τέτοιου τεστ, καθώς αρκετοί άνθρωποι έχουν πιο κοντά μαλλιά (ενώ ασφαλώς υπάρχουν και οι φαλακροί).

«Η εκτίμηση της κορτιζόλης είναι πολύ δύσκολη, καθώς τα επίπεδα της ορμόνης μπορεί να εμφανίζουν διακυμάνσεις, συνεπώς ένα δείγμα μπορεί να μην αντανακλά με ακρίβεια τα χρόνια επίπεδα στρες ενός προσώπου. Επιπλέον, οι ίδιες οι μέθοδοι δειγματοληψίας μπορούν να προκαλέσουν στρες και έτσι να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Όμως τα επίπεδα κορτιζόλης στο κερί του αυτιού φαίνονται να είναι πιο σταθερά και, με τη νέα συσκευή μας, είναι εύκολο να πάρουμε δείγμα και να το εξετάσουμε γρήγορα, φθηνά και αποτελεσματικά», ανέφερε ο επικεφαλής επιστήμονας.

Η συσκευή ελέγχου που ανέπτυξαν οι επιστήμονες μοιάζει με μπατονέτα, αλλά διαθέτει ένα «φρένο» που την εμποδίζει να μπει πολύ βαθιά στο αυτί για να μην το τραυματίσει. Στην άκρη της υπάρχει οργανικό υλικό με ένα διάλυμα, που μπορεί να κάνει τη λήψη δείγματος από το «κερί».

Οι ερευνητές δεν αποκλείουν ότι στο μέλλον θα μπορούσαν να διευρύνουν τη μέθοδό τους για να μετρούν στο «κερί» του αυτιού και άλλα χρήσιμα πράγματα για την υγεία ενός ανθρώπου, όπως τα επίπεδα της γλυκόζης (σακχάρου) ή τα αντισώματα έναντι διαφόρων ιών, όπως ο νέος κορονοϊός.