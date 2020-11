Πολιτική

Γεννηματά: η κυβέρνηση στοχοποιεί την εστίαση

Η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στην εστίαση, αφήνονται στην τύχη τους.

Για στοχοποίηση του κλάδου της εστίασης που αριθμεί 80.000 επιχειρήσεις και 330.000 εργαζόμενους κατηγόρησε την κυβέρνηση, η Φώφη Γεννηματά, κι ανέφερε ότι τα μέτρα που εξήγγειλε είναι και πάλι ανεπαρκή.

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ συζήτησε τις συνέπειες που έχει στον κλάδο το κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης, λόγω της έξαρσης της πανδημίας, σε τηλεδιάσκεψη που είχε με εκπροσώπους από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων.

Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν οι Γιώργος Καββαθάς πρόεδρος, Γ. Κουράσης γενικός γραμματέας, Αντ. Ανδριανάκης, Β. Βασιλάκης και Μαίρη Τσακίρογλου στελέχη ομοσπονδίας.

Επίσης πήραν μέρος οι βουλευτές Β. Κεγκέρογλου, Μ. Κατρίνης, Α. Πουλάς, καθώς και οι Απ. Πόντας γραμματέας Τομέα Ανάπτυξης και Στ. Κομνηνός γραμματέας Τομέα Μικρομεσαίων.

Η κ. Γεννηματά τόνισε σε δηλώσεις της ότι επιχειρήσεις και εργαζόμενοι αφήνονται στη τύχη τους. Γι’ αυτό, όπως είπε «προτείνουμε στοχευμένα και ουσιαστικά μέτρα και θα παλέψουμε μέσα και έξω από τη Βουλή να θεσμοθετηθούν πριν να είναι αργά.

Συγκεκριμένα απαιτείται:

1)Ειδικό Πρόγραμμα 1 δισ. ευρώ για την στήριξη του κλάδου που θα δοθεί με βάση τη μείωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων. Επιπλέον η επιστρεπτέα Προκαταβολή, από όσες επιχειρήσεις του κλάδου έχουν πάρει, να επιστραφεί μόνο κατά 50%.

2)Όταν ανοίξουν οι επιχειρήσεις, να δοθεί επιδότηση του 100% των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για 6 μήνες.

3)Επιδότηση του ενοικίου από το κράτος κατά 40% για 6 μήνες.

4)Μεταφορά όλων των υποχρεώσεων τους προς δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες στις 30/04/2021.

5)Μείωση της καταβολής των τελών στους Δήμους (για τραπεζοκαθίσματα, πλατείες κλπ).

6)Αναστολή των πλειστηριασμών της Α΄ κατοικίας.

7)Να αλλάξει η Κυβερνητική απόφαση που απαγορεύει στα εστιατόρια το take away σε περιοχές με lockdown, αλλά το επιτρέπει στα super market και δημιουργεί αθέμιτο ανταγωνισμό».