Life

Μπρους Σπρίνγκστιν: απίστευτο ρεκόρ στο Billboard

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε τον τελευταίο του δίσκο, “Letter To You”, τον περασμένο μήνα.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που έχει ένα άλμπουμ στα πέντε πρώτα του Billboard Hot 200 τις τελευταίες έξι δεκαετίες.

Το «αφεντικό», όπως τον αποκαλούν, κυκλοφόρησε τον τελευταίο του δίσκο «Letter To You» τον περασμένο μήνα -στις 23 Οκτωβρίου- σηματοδοτώντας το 20ο άλμπουμ του.

Ο καλλιτέχνης είχε δύο άλμπουμ στο Top 5 του Billboard Hot 200 τη δεκαετία του 1970, πρώτα με το «Born To Run» και αργότερα με το «Darkness On The Edge Of Town». Στη δεκαετία του 1980, βρέθηκε στην κορυφή των charts με το άλμπουμ «The River», μαζί με το «Nebraska», «Born In The USA», «Bruce Springsteen & The E Street Band 1975-1985» και «Tunnel Of Love».

Στη δεκαετία του 1990, κατέλαβε το Νο2 και Νο3 με τα άλμπουμ, «Human Touch» και «Lucky Town» αντίστοιχα, και το No1 με τη συλλογή του «Greatest Hits» που κυκλοφόρησε το 1995. Μια δεκαετία αργότερα, τα «The Rising», «Devils & Dust», «We Shall Over: The Seeger Sessions», «Magic» και «Working On A Dream» κατέκτησαν το Top 5.

Στη δεκαετία του 2010, το Top 5 κατέκτησε το «Western Stars» του 2019. Τώρα, το «Letter To You» κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο Billboard Hot 200 ολοκληρώνοντας το επίτευγμά του.